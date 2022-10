Selvitys paljasti: Tämä ryhmä ohjaa risteilyohjukset Ukrainaan

Itsenäinen Bellingcat-tutkijaryhmä kertoo paljastaneensa yhteistyössä Der Spiegel -lehden ja The Insider -julkaisun kanssa Venäjän asevoimien osaston, joka on vastuussa risteilyohjusten maalikoordinaattien ohjelmoinnista.

Venäjä aloitti lokakuun 10. päivänä massiiviset ohjus- ja lennokki-iskut useita ukrainalaiskaupunkeja vastaan. Kymmeniä kuolonuhreja vaatineet hyökkäykset ovat vaurioittaneet energiainfrastruktuurin ohella asuinrakennuksia, päiväkoteja ja puistoja. Monet kaupungit ovat kärsineet suurista sähkökatkoksista. Venäjän toimia on tutkittu mahdollisina sotarikoksina.

Hyökkäyksissä on käytetty mereltä laukaistavia 3M-14 Kalibr -risteilyohjuksia, maalta laukaistavia 9M728 Iskander -ohjuksia ja ilmasta laukaistavia Kh-101-risteilyohjuksia sekä Iranin toimittamia Shahed-136-itsemurhalennokkeja.

Venäjän väitteiden vastaisesti samoilla asejärjestelmillä on jo aiemmin tuhottu lukuisia siviilikohteita ja aiheutettu satoja kuolonuhreja. Bellingcatin mukaan tämä voi viitata siihen, että ohjukset eivät seuranneet ennalta määritettyä reittiä tai siviilikohteisiin pyrittiin osumaan tahallaan. On myös mahdollista, että iskut tehtiin virheellisten tiedustelutietojen nojalla. Risteilyohjukset lensivät huhti- ja kesäkuussa vaarallisen lähellä ukrainalaisia ydinvoimaloita.

Kuusi kuukautta kestäneessä tutkimuksessa selvisi, että iskuista on vastuussa salainen ryhmä, johon kuuluu kymmeniä asevoimien insinöörejä ja teknikkoja. Puhelintietojen perusteella henkilöiden ja heidän johtajiensa väliset yhteydenotot lisääntyivät merkittävästi aina ennen Venäjän tekemiä iskuja risteilyohjuksilla.

Puhelintiedot viittaavat siihen, että lokakuun 10. päivänä tehtyjen massiivisten iskujen valmistelu aloitettiin jo 2. lokakuuta eli ennen Krimin sillan vaurioitumista 8. lokakuuta. Venäjällä toimet esitettiin kostona siltahyökkäykselle.

Arviolta 33 henkilöstä koostuva ryhmä työskentelee Moskovassa puolustusministeriön päärakennuksessa ja Pietarissa laivaston päämajassa. Yksikkö kuuluu yleisesikunnan laskennalliseen keskukseen eli GVC:hen. Sen jäsenet ovat pääosin nuoria miehiä ja naisia, joista monilla on it-alan tai jopa pelialan osaamista.

Osa työskenteli Venäjän asevoimien komentokeskuksessa Syyrian Damaskoksessa vuosina 2016–2021, jossa he ohjasivat risteilyohjusten käyttöä maan sisällissodassa. Ryhmän jäsenille on myönnetty eriasteisia ansiomerkkejä, joista osa on presidentti Vladimir Putinilta.

Suurin osa kieltäytyi Bellingcatin kommenttipyynnöstä. Eräs nimettömänä pysyvä henkilö kertoi ryhmän koodaavan manuaalisesti ohjusten monimutkaisia lentoreittejä. Hän myös lähetti puolustusministeriön rakennuksen edessä otetun kuvan yksikön jäsenistä.

Yksikkö on jaettu noin kymmenen hengen alaosastoihin, joista jokainen vastaa yhden ohjustyypin reittimäärittelyistä. Sen johtajana toimii eversti Igor Bagnyuk, joka harrastaa myös kolikoiden ja mitalien myyntiä Avito-huutokauppasivustolla. Bellingcatin mukaan eversti oli laittanut kohteita myyntiin jopa Kiovaan tehtyjen ohjusiskujen aikana. Eräs myyntikohteista on Sotshin olympialaisiin liittyvä mitali, jonka presidentti Vladimir Putin myönsi vuonna 2014.

Ever wonder how Russian cruise missiles find their way into Ukrainian playgrounds, power stations, and apartment buildings? Well thanks to @bellingcat’s @christogrozev wonder no more. It’s time to meet the team behind the targeting of Russian missiles on civilian infrastructure. pic.twitter.com/HHRrmUE3jQ

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) October 24, 2022