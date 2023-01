Mitä Valko-Venäjällä tapahtuu? ”Poikkeama havaittu”

Ukrainan pääesikunta on asiantuntijan mukaan tehnyt kiintoisan muutoksen tilannekatsauksessaan. Tähän mennessä ukrainalaiset ovat todenneet aina järjestelmällisesti, että Valko-Venäjällä Ukrainan rajalla olevien joukkojen ”ei ole havaittu muodostavan hyökkäysryhmiä”. Nyt maininta on kuitenkin poistunut.

Asiaan kiinnittää Twitterissä huomiota arvostetun ISW-ajatushautomon Ukrainan tilanneseurantaa johtava Venäjä-asiantuntija George Barros.

– Poikkeama havaittu, Barros toteaa.

Hänen mukaansa kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Ukrainan pääesikunta on jättänyt lauseen pois katsauksestaan sen jälkeen, kun Valko-Venäjällä olevia joukkoja ruvettiin jälleen käsittelemään marraskuun 20. päivänä.

– Tämä ei ole linjassa Ukrainan pääesikunnan yhdenmukaisen raportointikäytännön kanssa koskien Venäjän kasvavaa sotilaallista läsnäoloa Valko-Venäjällä, asiantuntija toteaa.

Hänen mukaansa muutos saattaa yhtäältä merkitä sitä, että ukrainalaiset ovat todellakin havainneet, että Valko-Venäjällä on alettu muodostaa Pohjois-Ukrainan varalle suunniteltuja hyökkäysjoukkoja. Toisaalta hän pitää mahdollisena, ettei tilanne ole muuttunut ja lause on vain syystä tai toisesta jäänyt pois.

George Barros huomauttaa kuitenkin, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi totesi hiljattain medialle, että ”Venäjä kokoaa joukkoja jälleen uuteen eskalaatioon”. Presidentti ei kuitenkaan tuolloin tarkentanut, missä tällainen olisi tapahtumassa.

Barrosin mukaan Venäjä on myös jatkanut joukkojen kokoamista Valko-Venäjälle. Sosiaalisessa mediassa leviävien videoiden (alla) perusteella maahan on tuotu esimerkiksi talvioloihin naamioitua tykistöä.

Brittitiedustelu on arvioinut, että Valko-Venäjän tapauksessa on kyse pelkistä harjoituksista. Barros kuitenkin huomauttaa, ettei talvinaamiointi ole tarpeen sotaharjoituksissa ja että se voi kieliä valmistautumisesta oikeisiin taisteluoperaatioihin.

Valko-Venäjän asevoimien toimintaan perehtynyt puolalaisasiantuntija Konrad Muzyka arvioi joulukuun alussa, että valkovenäläisiä joukkoja tullaan 50 prosentin todennäköisyydellä lähettämään Ukrainaan lähikuukausina. Muzyka kiinnitti huomiota Venäjän sotilasjohdon silloisiin vierailuihin maassa ja valkovenäläisjoukkojen selviin sotavalmisteluihin.

– En ihmettelisi lainkaan, jos Valko-Venäjän asevoimat on nyt asetettu täysin Venäjän pääesikunnan tai läntisen sotilaspiirin käskyvaltaan, Muzyka sanoi tuolloin.

Verkkouutiset kertoo asiasta lisää alta löytyvässä jutussa.

The UKR General Staff deviated from its normal reporting pattern about Russian forces in Belarus and near Ukraine’s northern border on January 10 by excluding its usual statement that Ukraine has not observed Russian forces forming strike groups in Belarus.

This is This could indicate that the Ukrainian military has observed Russian forces forming strike groups northern Ukraine.

Alternatively, the situation may not have changed, and the Ukrainian General Staff may have left it out of the daily report in an isolated incident.

— George Barros (@georgewbarros) January 11, 2023