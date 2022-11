Minne Venäjän asevoimien komentaja katosi? Valeri Gerasimov on saatettu pelata ulos

Venäjän asevoimien komentaja, yleisesikuntapäällikkö Valeri Gerasimov on totuttu näkemään yhtenä Moskovan hyökkäyssodan keulakuvista. Hänen näkyvyytensä on kuitenkin vähentynyt viime aikoina merkittävästi. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan Venäjän ykköskenraalin rooli onkin saattanut muuttua.

Tästä saatiin viitteitä esimerkiksi Puolan räjähdyksen jälkeen. Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja, kenraali Mark Milley kertoi tiedotustilaisuudessa yrittäneensä ottaa tapauksen takia yhteyttä suoraan Gerasimoviin. Venäläiset eivät kuitenkaan suostuneet vastaamaan.

Asiaan on kiinnittänyt huomiota muun muassa Radio Free Europen Venäjää ja Ukrainaa seuraava kirjeenvaihtaja Mike Eckel. Hän huomauttaa Twitterissä Gerasimovin olleen ”kateissa” jo jonkin aikaa. Gerasimovin näkyvin viime aikojen esiintyminen oli lokakuussa, kun Venäjä yritti levittää maailmalle perätöntä väitettä ukrainalaisten valmistelemasta niin sanotusta likaisesta pommista. Erikoinen väite on sittemmin käytännössä kadonnut Venäjän propagandastakin.

FPRI:n vanhempi tutkija ja Lontoon King’s Collegen sotilasasiantuntija Rob Lee arvioi, ettei Valeri Gerasimov ole enää samassa roolissa kuin ennen.

Lee kommentoi Twitterissä uutista siitä, ettei Venäjän kenraali suostunut keskustelemaan amerikkalaiskollegansa kanssa Puolan räjähdyksestä.

Hänen mukaansa näyttää siltä, että Venäjän sotatoimia Ukrainassa komentava, kenraalieversti Sergei Surovikin raportoi nykyisin suoraan Venäjän diktaattori Vladimir Putinille ohi Valeri Gerasimovin ja puolustusministeri Sergei Shoigun.

– Hänen [Gerasimovin] roolinsa korkeimpana upseerina, hänen roolinsa sodassa ja hänen yhteytensä Putiniin ovat syitä siihen, miksi Milley hänelle soittaisi. Jos hänellä ei enää ole samaa tärkeää operatiivista roolia tai neuvoa-antavaa roolia Putinille, ovat keskustelut hänen kanssaan vähemmän hyödyllisiä amerikkalaisviranomaisille, Rob Lee sanoo.

Lee jatkaa, että keskustelut Venäjän ulkomaantiedustelu SVR:n johtaja Sergei Naryshkinin ja Venäjän vaikutusvaltaisen turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushevin kanssa saattavat nyt olla tämän takia aiempaa merkityksellisempiä.

Mediatietojen mukaan USA ja Venäjä kävivät alkuviikosta salaisia neuvotteluja Turkin Ankarassa. Yhdysvaltoja edusti keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja William Burns ja Venäjää Naryshkin.

Syntipukki

Venäjän toimien henkilöiminen venäläisjoukkoja Ukrainassa komentavaan Sergei Surovikiniin saattaa myös olla tarkoituksellista. Tällä pyritään todennäköisesti Vladimir Putinin, Sergei Shoigun ja mahdollisesti myös Valeri Gerasimovin jonkinasteiseen eristämiseen sodan päivittäisistä tapahtumista.

Venäläistutkija Aleksander Baunov arvioi hiljattain, että Surovikinista on rakennettu eräänlaista syntipukkia. Hänen tehtävänään olisi ottaa kontolleen ”häpeällisinä” pidetyt toimet, joita ei haluta henkilöidä valtiojohtoon. Tämä oli nähtävissä esimerkiksi Hersonin vetäytymisen kohdalla.

Puolustusministeri Shoigu ja kenraali Surovikin kertoivat asiasta kiusallisessa lähetyksessä. Valeri Gerasimovia ei näkynyt. Presidentti Putinin taas uutisoitiin tavanneen samaan aikaan Venäjän kansanterveyslaitoksen johtajaa.

Rob Lee huomauttaa, että Surovikinilla on kuitenkin myös mitä ilmeisimmin todellinen rooli sodan johtamisessa. Hän arvioi venäläisjoukkojen komentorakenteen muuttuneen.

– Uskon Surovikinin olevan ensimmäinen todellinen yksittäinen komentaja Venäjän joukoille Ukrainassa. Ennen tätä Putin soitteli joukko-osastojen komentajille. Uskon hänen tajunneen, että yhdelle komentajalle oli annettava vastuu, koska hänen [Putinin] virheensä johtivat nykyisiin ongelmiin.

LUE MYÖS:

Vladimir Putin eristettiin Hersonin fiaskosta – komentajasta rakennetaan syntipukkia

Venäjän hyökkäyksen komentajan salainen bisnes paljastui: Vladimir Putinin Suomi-oligarkki mukana

🤔US Gen. Mark Milley says he tried to call his Russian counterpart, Gen. Valery Gerasimov, after the Polish missile strikes. But Russian officials wouldn't take the call. (Gerasimov has been AWOL for several weeks now, since before Kherson's recapture) pic.twitter.com/3SFg57Qph0 — Mike Eckel (@Mike_Eckel) November 17, 2022

I'm not sure Gerasimov is still playing the same role as he did pre-Feb 24. It seems Surovikin is reporting directly to Putin, bypassing Shoigu and Gerasimov. That's why conversations with Naryshkin and Patrushev may be ever more important now. https://t.co/Mvp3ZUSEnB — Rob Lee (@RALee85) November 16, 2022