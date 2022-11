Vladimir Putin eristettiin Hersonin fiaskosta – komentajasta rakennetaan syntipukkia

Venäjän Ukrainan operaation komentaja, kenraali Sergei Surovikinista on rakennettu tarkoituksella hahmo, jonka harteille Moskova voi sälyttää vaikeat päätökset, arvioi venäläistutkija Aleksander Baunov.

Carnegie Endowment for International Peace -ajatushautomon vanhempi tutkija Baunov toteaa Twitterissä julkaisemassaan arviossa, että Kremlillä on ollut tarve henkilölle, joka voisi ottaa kontolleen sellaiset ”häpeälliset” toimet, joita Venäjän diktaattori Vladimir Putin ei halua ottaa omiin nimiinsä.

Tämä näkyi selvästi, kun Hersonin vetäytymisestä kerrottiin.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu ja komentaja Surovikin ilmoittivat ratkaisusta keskiviikkona kiusallisessa lähetyksessä (video alla). Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

Presidentti Putinia ei yhdistetty asiaan lainkaan. Hänen tiedotettiin samaan aikaan tavanneen Venäjän kansanterveyslaitos FMBA:n johtajaa laitoksen 75-vuotisjuhlapäivänä.

Aleksander Baunov muistuttaa, kuinka Surovikinin nimitystä suitsutettiin Venäjän valtiojohtoa myöten. Venäjän mediassa hänen siirtymistään operaatioiden johtoon yritettiin esittää lähes käännekohtana kehnosti menevässä sodassa. Venäjän viime aikojen terroripommitukset Ukrainassa on henkilöity vahvasti uuteen komentajaan.

– Kenraali Surovikin esitettiin henkilönä, joka voisi tuoda voiton, mutta se, mitä oikeasti tarvittiin, oli joku, joka voisi tarvittaessa johtaa vetäytymistä ilman, että se johtaa jakolinjoihin hallinnon tukijoiden ja sodan tukijoiden välillä, tutkija arvioi.

Hän sanoo Surovikinin käyttäneen Hersonissa ”puolta tästä mandaatistaan”.

– Nyt hänen odotetaan käyttävän toista puolta. Joillekin tämä näyttäytyy uutena hyökkäyksenä, joka todistaa, että kaikki vetäytymiset olivat oikeasti taktinen manööveri. Toisille tämä taas näyttäytyy tapana pakottaa Ukraina rauhanneuvotteluihin seuraavalla kaavalla: Hersonin kaupunki vastineeksi rauhasta, sähköstä, vedestä ja lämmöstä ukrainalaiskaupungeissa.

Jos kummastakaan tulkinnasta ei tule totta, tulee kenraali Surovikinin taakse piiloutumisesta tutkijan mukaan Kremlille yhä vaikeampaa.

