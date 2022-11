Venäjän hyökkäyksen komentajan salainen bisnes paljastui: Vladimir Putinin Suomi-oligarkki mukana

Venäjän sotaa Ukrainassa nyt johtava pahamaineinen kenraali Sergei Surovikin on netonnut satoja miljoonia ruplia eli miljoonia euroja Syyrian sodalla ja hankkinut rahoillaan luksuskiinteistöjä, vangitun venäläisen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin korruptionvastaisen FBK-säätiön tuoreessa selvityksessä väitetään.

Selvitys löytyy kokonaisuudessaan alla näkyvältä videolta. Sen mukaan Surovikinin vaimon omistamaa tappiollista sahatavarayritystä Venäjän Jekaterinburgissa on käytetty lahjusten vastaanottamiseen osana monimutkaista järjestelyä, jossa Syyriasta hankittua fosfaattia on järjestetty ohi pakotteiden myyntiin kansainvälisille markkinoille. Taustalla on Venäjän diktaattori Vladimir Putinin Suomi-oligarkkina tunnetuksi tulleen Gennadi Timtshenkon Stroitransgaz-yhtiö.

– Jos joku alkaa kysellä jotakin, vastaavat he, että ”anteeksi vain, meillä on tässä liiketoimintaa, olemme ansainneet kaiken laillisesti, katsokaa vaikka vaneritehdastamme”, FBK:n tutkija Maria Pevtshik summaa.

Venäjä lähetti joukkonsa tukemaan hirmuhallitsija Bashar al-Assadin hallintoa Syyrian sisällissotaan joulukuussa 2015. FBK:n selvityksessä todetaan, että sodasta tuli Moskovan sisäpiirille hyvä tilaisuus tienata sievoisia summia.

Venäjän ja Suomen kansalaisuudet omaavaa Gennadi Timtshenkoa kuvataan erääksi suurimmista hyötyjistä.

Timtshenkon Stroitransgaz sai yksinoikeuden Syyrian Palmyran alueen fosfaattivarantojen hyödyntämiseen vuonna 2017. Sopimuksen mukaan voitot jaettaisiin Syyrian hallituksen ja Timtshenkon yhtiöiden kesken. Timtshenkon yritys sai hallintaansa myös Syyrian Homsissa sijaitsevan lannoitetehtaan.

Merkillepantavaa on, etteivät kaivokset olleet vielä tuolloin Syyrian hallituksen hallussa. Tässä vaiheessa kuvioon astui Venäjän joukkoja Syyriassa tuolloin komentanut kenraalieversti Sergei Surovikin. Alueet ”vapautettiin” hänen johdollaan ja kaivosten jälleenrakennus alkoi heti.

Timtshenkon yrityksen syyrialaista fosfaattia on sittemmin virrannut moniin Euroopan valtioihin ja kauppa jatkuu yhä. Tutkivan journalismin organisaatio OCCRP on selvittänyt kuviota tästä löytyvässä tämän vuoden kesäkuussa julkaistussa artikkelissa. Monimutkaisten järjestelyjen kuvataan rikastuttavan pakotteiden alaisena olevia oligarkkeja ja Syyrian hallitusta. Tuontia ei ole saatu kuriin juridisten porsaanreikien takia.

FBK:n mukaan Syyrian fosfaattivarantojen hyödyntäminen vaatii jatkuvaa Venäjän ja Syyrian asevoimien suojelua. Mukana on myös pahamaineinen Wagner-palkkasotilasyhtiö.

FBK:n selvityksessä paljastetaan, että fosfaattibisnestä hoitava Stroitransgazin syyrialainen tytäryhtiö STG Logistics on maksanut valtavia summia Surovikinin vaimon Jekaterinburgissa toimivalle pienelle Argus-sahatavarayritykselle.

– Mitä yhteistä fosfaattikauppiailla ja uralilaisilla sahatyöläisillä sitten on? Ei yhtään mitään paitsi Surovikin. Surovikin on Syyriassa ja Argusin sahalla, videolla todetaan.

FBK:n hankkimat asiakirjat paljastavat, että Timtshenkon syyrialaisyhtiö antoi Surovikinin sahalle vuosina 2020-2021 lainaa 104 miljoonan ruplaa eli noin 1,5 miljoonaa euroa. Puolen vuoden maksuajalle myönnettyä lainaa ei FBK:n mukaan koskaan maksettu takaisin. Rahalle ei ole myöskään maksettu korkoa. Lainan mittakaavasta kertoo jo sekin, että Argusin liikevaihto oli samaan aikaan 82 miljoonaa ruplaa vuodessa.

FBK:n haltuunsa saamista sahan tilitiedoista kerrotaan löytyvän runsaasti muitakin selittämättömiä maksuja. Listalta löytyy esimerkiksi Timtshenkon Stroitransgazin johtajan vaimon myöntämä 25 miljoonan ruplan laina. Tätä syytetään suoraan lahjukseksi.

Korruptionvastustajien mukaan tiedot osoittavat, että Argus on rakennettu tarkoituksella kulissiksi, jonka puitteissa Surovikin pystyy vastaanottamaan lahjuksia Timtshenkon fosfaattiviennin suojelusta.

FBK on selvittänyt myös Surovikinin perheen omistuksia. Komentajan vaimo on virallisten rekisteritietojen perusteella hankkinut vuonna 2016 Moskovan ParkVille-luksusalueelta noin 200 miljoonan ruplan eli noin kolmen miljoonan euron arvoisen kartanon ja kaksi tonttia, joiden yhteispinta-ala on noin 3700 neliömetriä.

Omistukset ovat varsin mielenkiintoisia sillä kenraali ja hänen vaimonsa ovat tienanneet virallisten verotietojen perusteella kauppoja edeltäneiden viiden vuoden aikana yhteensä vain 36 miljoonaa ruplaa eli noin 600 000 euroa.

Kartano myytiin viime vuonna. Sen jälkeen kaikki Surovikinien kiinteistöomistukset on salattu ja ne ovat kadonneet Venäjän kiinteistörekisteristä. Kenraalin ja hänen vaimonsa verotiedot on niin ikään määrätty salaisiksi.

Salailusta huolimatta FBK onnistui kuitenkin selvittämään mielenkiintoisen yksityiskohdan. Surovikinin autonkuljettaja Jevgeni Semjonovista tuli nimittäin viime vuoden marraskuussa liikemies. Hänen nimissään on nykyisin puutavarayritys. Se on rekisteröity samaan osoitteeseen Jekaterinburgissa kuin Surovikinien saha.

1/16 General Armageddon? The Syrian Butcher? A great commander? I don’t think so. General Surovikin, commander of the Russian troops in Ukraine, turned out to be a simple crook and a hustler, who uses his wife’s firm to receive cash payments from Putin’s oligarchs. THREAD 🧵🧵🧵 pic.twitter.com/SfTXtHc1ZB

— Maria Pevchikh (@pevchikh) November 10, 2022