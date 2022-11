USA ja Venäjä salaisissa neuvotteluissa

Yhdysvaltain ja Venäjän edustajien kerrotaan kokoontuneen neuvotteluihin Turkin pääkaupunki Ankaraan. Tapaamisesta ei ole ilmoitettu tai annettu tarkempia tietoja etukäteen.

Venäläisen Kommersant-lehden mukaan keskusteluihin osallistuu Venäjän ulkomaantiedustelun johtaja Sergei Naryshkin. Yhdysvaltain puolelta vastaavissa tapaamisissa on aiemmin ollut keskustiedustelupalvelu CIA:n pääjohtaja William Burns.

Carnegie-ajatuspajan tutkija Alexander Gabuev huomauttaa, että miehet tapasivat edellisen kerran heinäkuussa Armeniassa. Tämän lisäksi yhteyttä on pidetty luultavasti myös puhelimitse.

Venäjän edustajat ovat aiemmissa tapaamisissa lähinnä toistaneet Kremlin propagandalinjaa.

– Mutta Hersonin jälkeen tilanne voi olla erilainen, Gabuev pohtii.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi maanantaina, ettei hän voi vahvistaa tai kiistää Ankaran neuvotteluita koskevia tietoja. Venäjän ja Yhdysvaltain delegaatiot kohtasivat edellisen kerran virallisesti tammikuun 10. päivänä Genevessä, jossa osapuolet käsittelivät Venäjän vaatimuksia turvatakuista.

