Minja Koskela: Ydinaselaki koskee myös rauhan aikaa

Oppositiopuolue vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela arvostelee kovasanaisesti hallituksen ydinase-esitystä.

Hänen mukaansa hallituksella tuli esityksen kanssa niin kiire, ettei edes kokoomuksessa tunneta sen sisältöä.

Koskela viittaa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jukka Kopran esiintymiseen Ylen aamussa. Kopra totesi, että hallituksen kaavailema ydinaserajoitusten purku koskisi ainoastaan sotatilannetta tapauskohtaisesti.

– Hallituksen kaavailema ydinaseita koskeva poikkeus ei koske vain sotatilaa vaan yleisesti puolustusyhteistyötä ja nimenomaisesti myös rauhan aikaa. Hallituksella ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan värisuoraa pitävällä kokoomuksella oli ilmeisesti niin kova kiire murentaa Suomen ja Pohjoismaiden pitkäaikainen ydinaselinja, etteivät edes kokoomuksen keskeiset päättäjät tiedä, mistä puhutaan. Ei liene kohtuutonta toivoa, että hallitus opettelisi edes omat esityksensä, eikä näin valtavaa asiaa käsiteltäisi näin hutiloiden, Koskela sanoo tiedotteessaan.

Koskela viittaa hallituksen esitysluonnokseen, jonka mukaan ”valmistelun aikana tarkasteltiin, voisiko muutoksia tehdä ainoastaan poikkeusoloja koskien, esimerkiksi valmiuslaissa tai puolustustilalaissa.”

– Tätä ei esityksen mukaan kuitenkaan pidetty tarkoituksenmukaisena, koska tällöin ”poikkeus olisi voimassa vain kansallisissa valmiuslain poikkeusoloissa tai puolustustilalain puolustustilassa”, ja ”Suomen sotilaallisen puolustamisen ensisijainen asia on ennaltaehkäisevä pelote, jota ylläpidetään kaikissa turvallisuustilanteissa”, Koskela katsoo.