Ministerit pääsivät sopuun EU:n energiatoimista

Euroopan energia-asioista vastaavat ministerit ovat päässeet sopuun toimenpiteistä sähkön hintojen laskemiseksi. Asiasta kertoo EU:n puheenjohtajamaa Tšekki Twitterissä.

Jäsenmaat velvoitetaan vähentämään sähkönkulutusta ja kotitalouksia tuetaan leikkaamalla sähköyhtiöiden ylisuuria voittoja. Lisäksi fossiilista energiaa tuottaville yhtiöille tulee uusi niin sanottu solidaarisuusmaksu.

Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.), joka pitää myöhemmin iltapäivällä tiedotustilaisuuden.

⚡️ #TTE Energy | DEAL!👏 Ministers reached a political agreement on measures to mitigate high electricity prices: mandatory electricity demand reduction, cap on market revenues from inframarginal electricity producers and solidarity contribution from fossil fuels producers. pic.twitter.com/BLU4fxWNWj

— EU2022_CZ (@EU2022_CZ) September 30, 2022