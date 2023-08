Ministeri Lääkärilehdessä: Yksityissektori apuun purkamaan hoitojonoja

Hallitus ottaa yksityissektorin apuun, jotta tässä onnistutaan.

– Olemme lisäämässä yksityisestä sairaanhoidosta annettavia Kela-korvauksia, sinne tulee lisää rahaa. Lisäksi olemme kannustamassa hyvinvointialueita käyttämään yksityisiä lääkäripalveluita joko palveluseteleillä tai suoraan ostopalveluina, sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) sanoo Lääkärilehdessä.

– Pitää tosin huomioida, että yksityisiä lääkäripalveluita ei ole saatavilla joka puolella Suomea, ministeri huomauttaa.

Sairaanhoitajataustainen Juuso suhtautuu myönteisesti omalääkäri-, omahoitaja- ja omatiimimalleihin, joita on käytössä eri puolilla maata.

– Niistä olen kuullut hyviä kokemuksia, hän kertoo.

Hallitus selvittää myös lääkärien ammatinharjoittajamallin hyödyntämistä.

– Ajatuksena on Tanskan malli, jossa lääkäri toimii ammatinharjoittajana ja huolehtii omasta potilasjoukostaan. Kyse on tavallaan perhelääkärimallista, jossa on koko ajan sama lääkäri. Asia aiotaan nyt selvittää ja katsoa, miten lainsäädäntö sen mahdollistaisi, Juuso kertoo.

Hän uskoo, että digitaaliset palvelut ovat yksi keino helpottaa hoitoon pääsyä julkisessa terveydenhuollossa.

– Etäyhteyden avulla voidaan hoitaa pienet ja yksinkertaiset vaivat näppärästi. Vaativammat tapaukset kutsutaan vastaanotolle ja tarvittaessa jatkohoitoon, ministeri sanoo Lääkärilehdelle.