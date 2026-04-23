Hyvinvointialue laskutti asiakkaita moneen kertaan – jopa 2000 laskua

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Varha on lähettänyt erikoissairaanhoidon asiakkaille samoja laskuja moneen kertaan. Varha kertoo asiasta tiedotteessa.

Virhe havaittiin hyvinvointialueen sisäisessä selvityksessä. Ilmeni, että osa 16. huhtikuuta päivätyistä laskuista oli lähetetty asiakkaille useampaan kertaan. Virhe koskee tämän hetken tietojen mukaan enintään 2 000 laskua.

Hyvinvointialueen mukaan virhe ei johdu sen omasta toiminnasta, vaan Postin lähetysjärjestelmässä olleesta virheestä. Varhan järjestelmässä lasku on muodostunut tiedotteen mukaan vain yhden kerran, mutta asiakas on voinut saada laskusta useamman kopion.

Mikäli laskuilla on sama laskunumero, se tarvitsee maksaa vain kerran. Asiakkailta ei edellytetä tilanteen vuoksi poikkeavia toimenpiteitä.

– Pahoittelemme suuresti tilannetta ja siitä mahdollisesti aiheutuvaa hämmennystä, Varhan konsernipalvelujohtaja Laura Saurama sanoo tiedotteessa.

Varha selvittää asiaa Postin kanssa ja varmistaa, että vastaava virhe ei enää toistu.