Ministeri kiitti eduskuntaa: Tällaista keskustelua ei idässä ehkä toivottu

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) antoi torstaina eduskunnalle pääministerin ilmoituksen rajaturvallisuudesta.

– Tässä kansallisen turvallisuuden kannalta tärkeässä kysymyksessä meillä on myös yhtenäinen eduskunta. Kiitän oppositiopuolueita siitä tuesta, jota olette hallituksen päätöksille ja viranomaisillemme antaneet, Orpo sanoi puheessaan.

Pääministerin ilmoituksen jälkeen kansanedustajat yli hallituksen ja opposition rajan osoittivat tukea itärajan toimille. Suomi on esimerkiksi sulkenut itärajalla kaikki muut raja-asemat paitsi Raja-Joosepin.

– Venäjän muuttunut käytös rajaliikenteen valvonnassa on kiusantekoa ja vastenmielistä ihmisten hyväksikäyttämistä, jota meidän ei pidä sallia. On tärkeää, että pystymme torjumaan Venäjän toiminnan yksiselitteisesti, ja puolustamaan omaa rajaturvallisuuttamme ja myös ehkäisemään sitä, ettei näissä olosuhteissa vieraan toimijan omiin tarkoituksiin käytetä ihmisiä. Hallituksen on hyvä pitää mahdollisuus myös lisätoimiin, jos tilanne edelleen heikkenee, sanoi SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.

Tukea hallituksen toimille tuli myös keskustasta.

– Kansallisesti vaarallisessa tilanteessa yksimielisyys on tärkeää. Kiitän hallitusta jämeristä toimista itärajan suhteen tähän mennessä, sanoi kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.).

Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Virta sanoi, että viattomat ihmiset kärsivät Venäjän Suomea vastaan aloittaman painostusoperaation takia.

– Raukkamaisesti Venäjä on ottanut operaatiossaan välineeksi turvaa hakevat ihmiset. Se on törkeää, mutta Suomi on hyvin varautunut, Virta sanoi.

– Venäjän toiminta on täysin tuomittavaa ja se on saatava loppumaan. Vihreät ymmärtää hallituksen päätöstä toimia tilanteessa ja pitää tärkeänä, että Suomi reagoi, hän jatkoi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Anderssonin mukaan Suomella on oikeus ja velvollisuus valvoa omaa rajaansa. Hän kuitenkin muistutti, että tosiasiallinen mahdollisuus hakea turvapaikkaa pitää turvata.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz kiitti kansanedustajia rakentavasta, pragmaattisesta ja rauhallisesta keskustelusta.

– Se ei välttämättä ole ihan sitä, mitä siellä idässä toivottiin. Mutta se on se tapa, jolla me käsittelemme näitä asioita, hän sanoi.