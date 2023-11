Petteri Orpo: Suomeen ei voi vaikuttaa, Suomea ei voi horjuttaa

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Suomen itärajalla on vakava rajaturvallisuuden häiriötilanne. Eduskunta käsitteli torstaina pääministerin ilmoitusta rajaturvallisuudesta.

– Venäjältä Suomeen on elokuun alun jälkeen eilisiltaan mennessä saapunut 803 kolmannen maan kansalaista, joilla ei ole ollut viisumia tai oleskelulupaa Suomeen. Kyse on järjestäytyneestä toiminnasta ja siten kansallisesta turvallisuudesta. Viimeisten viikkojen aikana ilmiö on kiihtynyt, ja tilanne on vaikeutunut, Orpo puhui eduskunnassa.

Suomi on sulkenut itärajalla kaikki muut raja-asemat paitsi Raja-Joosepin.

– Me seuraamme tilannetta edelleen tiiviisti, ja tarvittaessa teemme lisää ratkaisuja. Me toimimme, kuten Suomi on aina toiminut: ennen kaikkea edistäen Suomen ja suomalaisten turvallisuutta sekä hyvinvointia. Toimemme ei ole suunnattu ketään vastaan, vaan oman alueellisen koskemattomuutemme vahvistamiseksi, pääministeri sanoi.

Orpon mukaan Suomen turvallisuusympäristö on ollut merkittävässä muutoksessa Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

– Nyt kohdattua itärajan välineellistettyä maahantuloa ja sen hallintaa tulee tarkastella tässä viitekehyksessä. Kansallisen vastauksen pitää olla selkeä ja vahva. Suomeen ei voi vaikuttaa, Suomea ei voi horjuttaa. Venäjä on pyrkinyt jo vuosia aiheuttamaan eripuraa, horjuttamaan yhtenäisyyttä Euroopassa ja heikentämään läntistä liittoumaa sekä kansainvälistä, sääntöpohjaista toimintaa. Tämä EU-rajalla tapahtuva on yksi episodi, yksi näytös tässä näytelmässä, Orpo sanoi.

Pääministerin mukaan välineellistetty maahantulo on tyypillinen vaikuttamisen väline.

– Sen pyrkimyksenä voi olla suomalaisen yhteiskunnan horjuttaminen luomalla epävarmuutta ja aiheuttamalla yhteiskunnan jakautumista. Samalla Venäjä pyrkii muistuttamaan, että Suomi on välineellistetyn maahantulon kohdemaana Venäjän toimista riippuvainen ja niille haavoittuva. Yleisempi pyrkimys on heikentää länsimaiden tukea Ukrainalle viemällä huomio pois Venäjän edelleen jatkamasta sodasta Ukrainassa.

Orpo sanoi, että valtioneuvosto ja viranomaiset ovat valmistautuneet myös tilanteen vaikeutumiseen.

– Tarvittaessa lain sallimat keinot käytetään täysimääräisesti hyväksi. Samalla huolehditaan oikeusturvasta ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevista. Rajavartiolain tarkoittamalla tavalla huolehditaan myös siitä, että kansainvälisen suojelun hakeminen Suomesta on mahdollista.

Pääministeri totesi, että ”ilman kansallista turvallisuutta ja sen ylläpitämistä meillä ei ole mahdollisuutta taata ihmisoikeuksia”.

– On tärkeää, että keskustelemme tilanteesta ja päätöksistä kaikista näkökulmista. Mutta emme saa ajautua tilanteeseen, jossa ulkopuolisen painostuksen ja psykologisen vaikuttamisen seurauksena kansallinen turvallisuus ja ihmisoikeudet nähdään mustavalkoisesti toistensa vastakohtana ja keskustelu muuttuu jyrkäksi sisäiseksi vastakkainasetteluksi. Siitä hyötyisi vain ja ainoastaan Venäjä, eivät rajalle tulevat ihmiset emmekä me suomalaiset ja Suomessa asuvat ihmiset, Orpo sanoi.

– Venäjän narratiivi on, että rajan sulkeminen on ”Venäjän vastaista politiikkaa”, joka on tarkoitettu hankaloittamaan Suomen ja Venäjän välillä elävien ihmisten arkea. Siitä ei ole kysymys. Jokaisen päätöksen tavoitteena on, että tilanne rajalla palaa normaaliksi mahdollisimman pian. Se on myös Venäjän etu, hän jatkoi.