IS: Suomeen ennustetaan elintason laskua – koditkin voivat pienentyä

Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoo Ilta-Sanomille, että suomalaisten on varauduttava elintason laskuun ja hyvinvointipalveluiden vähenemiseen.

Hän viittaa tulevaan julkisen talouden 8–13 miljardin euron sopeutustarpeeseen.

– Meidän on tosi vaikea käydä keskustelua tästä visiosta, että minkälainen valtion ja julkisen sektorin rooli on näiden muutosten ja leikkausten jälkeen. Ymmärrän täysin, että poliitikot eivät voi nostaa kissaa pöydälle. Hieman myös haastaisin tutkijoita tässä, Risto Murto toteaa IS:lle.

Hän muistuttaa, että Suomi on eriytynyt muiden Pohjoismaiden talouskasvusta. Suomessa bruttokansantuote henkeä kohden ei ole kasvanut liki 20 vuoteen, joten samaan palvelutasoon ei ole enää varaa.

Risto Murto toivoo, että poliitikot uskaltaisivat puheissaan jo valmistella suomalaisia hallittuun valtion roolin ja palveluiden pienentymiseen.

Murto arvioi, että kehitys näkyy jo arjessa yhä vanhempina autoina ja asfalttiteiden määrän vähenemisessä, ja se voi jatkossa näkyä entistä selvemmin asumisessa, palveluissa ja perheiden vastuissa. Hänen mukaansa tuettua asumista voi olla tulevaisuudessa vähemmän, ihmiset voivat asua nykyistä ahtaammin ja yhä useampi joutuu turvautumaan omiin varoihinsa palvelujen hankinnassa.

– Sitten asutaan pienemmissä kodeissa, se on sitä elintason laskua. 1950-luvulla Helsingissä yhdessä huoneessa asui perheitä, hän sanoo kärjistäen IS:lle.

– Yksilön ja perheen vastuu kasvaa, mikä on helpompaa jos siihen varaudutaan.

– Olisi hyvä että on läpinäkyvyyttä, miten valintoja tosiasiassa tehdään.