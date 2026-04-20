Sinuhe Wallinheimo yllättää: Olen Alkosta samaa mieltä Pekka Puskan kanssa

Alkon 30 myymälästä on huhtikuusta alkaen voinut ostaa pieniä suolaisia makupaloja, kuten perunalastuja, cashewpähkinöitä ja beef jerky -kuivalihaa.

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) ja kansanterveysvaikuttaja Pekka Puska ovat kerrankin samaa mieltä Alkosta. He molemmat nimittäin tyrmäävät sipsien ja muiden ”pikkusuolaisten” myynnin Alkon myymälöissä.

– Rasti seinään, toteaa Sinuhe Wallinheimo viestipalvelu X:ssä.

Muista asioista miehet ovatkin eri mieltä, kuten Alkon monopolin tulevaisuudesta. Sinuhe Wallinheimo purkaisi sen ja Puska kannattaa monopolia ja tiukkaa sääntelyä.

Pekka Puska moittii Iltalehden haastattelussa Alkon kokeilua. Hän on keskustan entinen kansanedustaja sekä entinen Kansanterveyslaitoksen ja sitä seuranneen THL:n johtaja. Hänet muistetaan myös Pohjois-Karjala-projektista, jolla yritettiin parantaa sydän- ja verisuonisairauksista kärsineiden itäsuomalaisten terveyttä.

Siksi Pekka Puskaa IL:n mukaan ihmetyttää, miksi juuri Alko myy suolaisia tuotteita kansalaisille. Muiden tuotteiden lisämyyntiä Alkon monipolin vankkumaton kannattaja ei sinällään tuomitse.

– Mutta se, että jos siellä ruvetaan myymään suolapähkinöitä tai karamelleja ja suklaapatukoita, niin siinä kyllä terveysväki tulee vastaan. Tähän ei pitäisi mennä, Pekka Puska sanoo IL:lle.

Sinuhe Wallinheimo on samaa mieltä.

– Alkon perustehtävä on kansanterveys. Suolapähkinöiden ja sipsien myynti ei kuulu siihen. Kun myynti laskee, vastaus ei voi olla paniikkiratkaisu, hän kirjoittaa X:ssä.

Alkon valikoima- ja hankintajohtaja Anu Koskinen kommentoi IL:lle, että kokeiluun on valittu laadukkaita tuotteita.

– Valikoimaan kuuluva kuivaliha on proteiinipitoinen ja vähärasvainen. Pähkinät ovat lähes suolattomia, Koskinen kertoo IL:lle.