Tuoreet satelliittikuvat Länsi-Venäjän Saratov-Engelsin lentotukikohdasta kertovat, että Venäjä on keksinyt keinon suojata pommikoneitaan Ukrainan pahvilennokeilta.

Tiettävästi ensimmäinen pahvilennokeilla tehty isku tapahtui viikko sitten Kurskin tukikohdassa, jossa jopa neljä Su-30-hävittäjää ja yhden MiG-29-hävittäjän kerrottiin tuhoutuneen. Australialainen, koottava pahvilennokki on kokoaan tuhovoimaisempi ase, kuten Verkkouutiset kertoi tässä jutussa.

– Valmistautukaa, sillä venäläiset esittelevät jälleen vertaansa vailla olevan innovaation, sanailee ukrainalaisupseeri, joka kommentoi X-alustalla sotaa nimimerkillä Tatarigami.

Hän on jakanut satelliittikuvaa, jossa Venäjän strateginen Tupolev TU-95-pommikone on päällystetty autonrenkailla.

– Heidän mukaansa tämän pitäisi suojata strategista pommittajaa lennokeilta.

Räjähdyksen lisäksi pahvilennokki on suunniteltu levittämään ympäristöönsä sirpaleita, jotka aiheuttavat hitaasti korjattavia kalustotuhoja.

Tatarigamin mukaan kyse ei vaikuta olevan vain kertaluonteisesta ilmiöstä, vaan kuvien perusteella näyttää, että venäläiset jatkavat renkaiden siirtämistä koneen päälle. Uusi ja kustannustehokas tapa Venäjän ilmavoimille suojautua? hän pohdiskelee.

This doesn't seem to be just a single occurrence. In this satellite imagery, it seems the russians are still in the process of fitting tires onto the bomber – a fresh, budget-friendly version of ERA substitute for the russian air force? pic.twitter.com/WUyTFfWlw1

— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) September 3, 2023