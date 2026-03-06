Mikä on keskustan kanta ydinenergialain muutokseen? Näin Antti Kaikkonen linjaa

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ei tyrmää hallituksen aikeita muuttaa ydinenergialakia. Hän arvostelee kuitenkin hallituksen menettelytapaa asiassa.

– Nyt puolueet asetetaan käytännössä ”ota tai jätä” -tilanteeseen. Seurauksena on ollut välittömästi tulehtunut keskustelu, joka ei palvele asiaa. Hallituksen menettelytapa on ollut heikko. Tämä jakoi eduskunnan kahtia ennen kuin edes esitystä on saatu eduskuntaan, Kaikkonen kirjoittaa blogissaan.

Kaikkosen mukaan on ollut Suomelle voimavara, että maamme ulko- ja turvallisuuspolitiikan merkittävissä kysymyksissä on rakennettu mahdollisimman laajaa yhteisymmärrystä yli hallitus-oppositiorajan ja yli puoluerajojen.

Kaikkonen korostaa, että keskusta ”ei hamua ydinaseita Suomeen” eikä ydinaseiden pysyvä sijoittaminen Suomeen tuskin olisi edes sotilaallisesti viisasta.

– Naton ydinasepolitiikan suunnittelun kannalta näyttää kuitenkin olevan perusteita päivittää nykyistä lainsäädäntöämme. Keskustan kansanedustajat perehtyvät asiaan lähiviikkoina huolella ja käymme hallituksen esityksen läpi pohjamutia myöten, Kaikkonen katsoo.

Hallitus on kertonut tuovansa eduskuntaan ydinenergialain muutoksen. Tarkoitus on poistaa lainsäädännöllisiä esteitä Naton puolustuksen täysimääräiselle toteuttamiselle. Käytännössä kyse on Naton ydinasepolitiikasta.