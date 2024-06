Mika Aaltola: Vakauden kaipuu näkyy vaalituloksessa

– Se on jalkatyötä, se on kättelyä, se on ihmisten katsomista silmiin ja kuuntelua, europarlamenttiin valittu kokoomusehdokas Mika Aaltola summaa Verkkouutisille eurovaalikampanjansa.

Kampanjaa tehtiin hänen mukaansa vaatimattomalla budjetilla kansan parissa. Perusviesti vaalikentillä oli Aaltolan mukaan aina sama.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

– Eletään kriittisiä hetkiä Euroopassa. Nyt puolustus kuntoon, nyt turvallisuutta lisää. Se vakauden kaipuu, joka ihmisillä on, se näkyy tuossa tuloksessa. Edessä on valtava savotta.

– Moni asia muuttuu ja ihmiset kertovat tällä vaalituloksella, että kannattaa satsata perusasioihin – arjen turvallisuudesta aina tähän Venäjän rajaan.

Mika Aaltolan mukaan ”kuurupiiloa ei tarvitse enää pelata”.

– Kaikki maltilliset voimat Euroopan eteen puhaltamaan hyvää henkeä.

Aaltola sanoo, ettei tulos ollut hänelle itselleen suuri yllätys. Hänen mukaansa suuri äänisaalis velvoittaa.

– Nyt pitää huomisesta lähtien kääriä hihat.