Mika Aaltola: Nyt on seurauksien aika

Ulkopoliittisen instituutin (UPI) johtaja Mika Aaltola on ottanut kantaa Iranin viime yönä toteuttamaan laajamittaiseen hyökkäykseen Israeliin. Hän uskoo Yhdysvaltojen rankaisevan hyökkääjää tavalla tai toisella. Joka tapauksessa Aaltola sanoo nyt olevan seurauksien aika.

Aaltola muistuttaa, että Yhdysvallat varoitti Irania etukäteen hyökkäämästä Israelin, sillä tällä olisi seurauksia.

– Tämä ei toiminut, joten nyt on ”seurauksien” aika, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

UPIn johtajan mukaan Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenin hallinnon strategiana on tähän mennessä ollut konfliktien eskalaatioiden välttäminen. Aaltola pitää todennäköisenä, että USA suunnittee Iranin sotilaallisen infrastruktuurin tuhoamista, mutta kohdennetusti.

Iran hyökkäsi lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Israeliin sadoilla ohjuksilla ja lennokeilla. Israel onnistui puolustuksessaan torjuen suurimman osan aseista ennen niiden osumista kohteisiin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Iran hyökkää suoraan Israelin kimppuun.

