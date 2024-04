Suurin osa ohjuksista ja lennokeista torjuttu, tukikohtaan osunut Israelissa

Iran on lähettänyt yli 200 räjähdelennokkia ja ohjusta kohti Israelia lauantai-illan jälkeen.

Israelin asevoimien (IDF) tiedottaja Daniel Hagarin mukaan suurin osa kohteista torjuttiin Arrow-ilmatorjuntajärjestelmän ja hävittäjäkoneiden avulla.

– Koneemme ovat edelleen ilmassa torjumassa kohteita. Olemme varautuneet kaikkiin uhkakuviin, Hagari sanoi CNN:n mukaan.

Sosiaalisessa mediassa julkaistuilla videoilla näkyy, kuinka lähestyviä ballistisia ja risteilyohjuksia tuhotaan Israelin yllä. Osa niistä pääsi kohteeseensa, mutta vahingot ovat jääneet toistaiseksi vähäisiksi.

Yksittäisistä loukkaantumisista kerrottiin Israelin eteläosissa sijaitsevassa tukikohdassa.

Yhdysvaltain ja Britannian ilmavoimien kerrotaan osallistuneen lennokkien tuhoamiseen lähellä Syyrian ja Irakin rajaa. Telegraphin mukaan brittikoneet nousivat ilmaan Kyprokselta. Al Arabiya -kanavan mukaan myös Saudi-Arabian ja Jordanian asevoimat olisivat osallistuneet räjähdelennokkien ja ohjusten torjumiseen.

Israelin hallitus kokoontuu sunnuntaina harkitsemaan vastatoimia Irania vastaan. Iranin tukema Hizbollah-miliisi on lisäksi ampunut kymmeniä raketteja Libanonista Israelin pohjoisosiin.

Iranin YK-lähetystö sanoi hyökkäyksen päättyneen varhain sunnuntaiaamuna ja varoitti, että Israelin mahdolliset vastatoimet tulisivat johtamaan entistä laajempiin sotatoimiin.

Conducted on the strength of Article 51 of the UN Charter pertaining to legitimate defense, Iran’s military action was in response to the Zionist regime’s aggression against our diplomatic premises in Damascus. The matter can be deemed concluded. However, should the Israeli…

— Permanent Mission of I.R.Iran to UN, NY (@Iran_UN) April 13, 2024