Mika Aaltola Euroopan puolustuksesta: Tämä viikko vaatii tuloksia

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin päätös keskeyttää sotilasavun antaminen Ukrainalle on taloudellinen ja poliittinen testi, arvioi europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok./epp.) viestipalvelu X:ssä.

Aaltolan mukaan siihen vastaaminen edellyttää ”konkreettisia tekoja eikä enää vain julkilausumia”.

– Tämä viikko vaatii tuloksia, nyt on kiire, Aaltola toteaa.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli tiistaina ReARM Europe -suunnitelman. Sitä käsitellään torstaina EU-maiden johtajien epävirallisessa huippukokouksessa.

Komissio esittää, että jäsenmaat voivat käyttää vakaus- ja kasvusopimuksen kansallista poikkeuslauseketta puolustusmenojensa kasvattamiseen. EU tarjoaa myös 150 miljardin euron lainat jäsenvaltioille puolustuskyvykkyyksien kehittämiseksi ja yhteishankintojen tekemiseksi. Näitä hankintoja ovat esimerkiksi ohjukset, antidrone-järjestelmät ja sotilaallisen liikkuvuuden parantaminen.

Komission mukaan jäsenmaat voivat jatkossa myös käyttää koheesiorahoja puolustukseen. Lisäksi unionissa kehitetään nopeasti eurooppalaista säästö- ja investointiunionia ja Euroopan investointipankin osallistumista.

Mika Aaltolan mukaan komission puheenjohtajan ehdotukset ovat järkeviä. Nopeimmin toimivat jäsenmaat hyötyvät hänen mukaansa muita enemmän.

– Suunnitelma voisi mobilisoida jopa 800 miljardia (euroa) Euroopan puolustukseen. EU:n on nyt tehtävä selväksi, että pelkkä puhe ei riitä. Puolustuksen kehittämisessä tarvitaan nopeita ja konkreettisia toimia. Yli kolmen prosentin yli on mentävä, Aaltola toteaa.

Tämä viikko vaatii tuloksia, nyt on kiire. Neuvoston ylimääräisessä kokouksessa torstaina tullaan käsittelemään kriittisiä kysymyksiä Euroopan puolustuskyvystä ja sen tulevaisuudesta, ja tuloksia on nyt syytä odottaa. Trump on määrännyt Yhdysvaltojen sotilasavun Ukrainalle… pic.twitter.com/VZH72DNOQZ

— Mika Aaltola (@MikaAaltola) March 4, 2025