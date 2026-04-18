Kutsuntojen kokonaisuus laajennetaan kaksiosaiseksi

Koko ikäluokalle yhteinen kutsuntainfopäivä tarjoaa kaikille nuorille tietoa maanpuolustuksesta, ja varsinainen kutsuntapäivä järjestetään myöhemmin asevelvollisille miehille sekä vapaaehtoiseen palvelukseen hakeutuville naisille.

Kutsuntainfopäivän kokeilu käynnistyy Espoossa, Iisalmessa ja Jyväskylässä syksyllä 2026. Kutsuntainfopäivän tärkeimpiä tavoitteita on nuorten maanpuolustustietouden vahvistaminen, mikä tukee nuorten tiedontarpeita ja valmistautumista kutsuntoihin ja palvelukseen.

Kutsuntainfopäivä järjestetään kokeiluun osallistuvien kuntien lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa kaikille 17-vuotiaille. Kutsuntainfopäivän aikana nuorille annetaan tietoa maanpuolustuksesta, asevelvollisuudesta ja kokonaisturvallisuudesta. Lisäksi päivään sisältyy tietoa nuorten hyvinvointia tukevista toimista.

Infolla pyritään kasvattamaan asepalveluksen suorittavien henkilöiden määrää ja vahvistamaan nuorten maanpuolustustahtoa. Tavoitteena on parantaa nuorten miesten ymmärrystä kutsuntaikäisyyden velvoitteista sekä lisätä naisten tietoutta vapaaehtoisesta asepalveluksesta ja siihen hakeutumisesta.

Lisäksi laajempana yhteiskunnallisena päämääränä on nuorten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) toteaa, että ”kutsuntainfopäivällä varmistamme, että koko ikäluokka tulee kutsuntojen piiriin ja saa tietoa ennen kutsuntoja ja naisten vapaaehtoisen palveluksen valintatilaisuuksia”.

– Näin nuoret saavat paremman ymmärryksen maanpuolustusvelvollisuudesta, kokonaismaanpuolustuksesta sekä kokonaisturvallisuudesta, hän sanoo tiedoteessa.

Kutsuntainfopäivän kokeiluhankkeessa valmistaudutaan valtakunnallisen mallin käyttöönottoon. Hankkeen avulla saadaan kokemuksia toteutuksen toimivuudesta erilaisilla alueilla ja oppilaitoksissa. Malli on tarkoitus skaalata alueelliselle ja valtakunnalliselle tasolle vuosina 2027–2028.

Kutsuntajärjestelmän kehittämisellä pyritään vastaamaan ikäluokkien pienenemiseen sekä nuorten toimintakyvyn heikkenemiseen. Varsinaiset kutsunnat järjestetään erikseen.

Kokeiluhanketta valmistelevat puolustusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Puolustusvoimat ja Maanpuolustuskoulutus MPK yhteistyössä kokeiluun osallistuvien kuntien ja koulutuksen järjestäjien kanssa.