Mika Aaltola: Donald Trump perääntyy, jos uskalletaan pelata kovaa

Euroopan ei kannata alistua Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin linjaan, kehottaa kokoomuksen europarlamentaarikko ja ulkopolitiikan asiantuntija Mika Aaltola. Europarlamentaarikon mukaan jopa Trump perääntyy vaatimuksistaan, kunhan eurooppalaiset pysyvät kovina.

Trump on useaan otteeseen ilmoittanut Yhdysvaltojen tavoittelevan Grönlantia itselleen, perustellen vaatimusta ”turvallisuussyillä”. Viimeksi maanantaina Trump totesi olevansa asian suhteen tosissaan, vaikkei hänellä omien sanojensa mukaan ole aikataulua Grönlannin haltuun ottamiseksi. Tanska on tuominnut Trumpin puheet, ja Tanskan kansankäräjien ulkoasiainneuvosto on kutsuttu tiistai-illaksi koolle ylimääräiseen istuntoon.

Trumpin on tarkoitus isännöidä Euroopan johtajia Washingtonissa tammikuun loppupuolella. Aaltola povaa Ukrainaa käsittelevästä tapaamisesta ”diplomaattista myrskyä” Trumpin Grönlanti-puheiden jälkeen. Yhdysvallat pyrkinee todennäköisesti ostamaan saaren, hän uskoo.

– Ostamisen yrittäminen todennäköisintä. Sotilaallinen operaatio olisi helppo, mutta sen poliittiset seuraukset olisivat USAlle hyvin ikäviä. Senaatissa tarvitaan superenemmistö liitokselle. Muuten operaatio ja liittäminen raukeaisi 60 päivässä. Trumpilla ei ole enemmistöä, Aaltola kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Trump voi käyttää Grönlantia painostuskeinona Ukrainan rauhanprosessissa, Aaltola arvioi. Mikäli Trumpin tavoitteita ei hyväksytä, voi Yhdysvallat uhata Nato-velvoitteidensa heikentymisellä.

Ukrainaa tukeva ”halukkaiden koalitio” kokoustaa tiistaina Pariisissa. Yhdysvaltoja tapaamisessa edustavat erityislähettiläs Steve Witkoff ja Trumpin vävy Jared Kushner.

– Eurooppalaiset johtajat yrittävät saada Yhdysvaltojen sitoutumaan Ukrainan rauhaan, mutta Trumpin lähettiläät (Kushner ja Witkoff) saattavat käyttää Grönlanti-kysymystä vaihtokauppana muissa neuvotteluissa. Sekavaa mutta kovin Trumpilaista. Antakaa Grönlanti niin homma hoituu, Aaltola kuvailee.

Trump käyttää aluevaatimuksia pelimerkkinä muun muassa Ukrainasta tai tulleista neuvoteltaessa, mutta painostukseen ei Aaltolan mukaan pidä missään tapauksessa alistua tai suostua.

– Trump perääntyy, jos uskalletaan pelata kovaa. Rajut ajat vaativat selkeitä ratkaisuja.