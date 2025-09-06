Mielenosoittajat sulkivat taas Ukrainan rajan

Puolalaiset mielenosoittajat ovat jälleen sulkeneet Puolan ja Ukrainan välisen rajan Medykan rajanylityspaikalla, kertoo Ukrainska Pravda.

Toistaiseksi ukrainalaiset rekat eivät pääse mielenosoittajien vuoksi ylittämään rajaa kumpaankaan suuntaan. Autot sen sijaan päästetään läpi normaalisti.

Lauantai-iltapäivään mennessä rajalle olikin ehtinyt kertyä mielenosoituksen johdosta lähes 700 ajoneuvon jono.

– Ensitiedot kertovat, että rajoitukset kestävät ainakin kuusi tuntia, mahdollisesti pidempään, kommentoi Ukrainan rajavartiolaitoksen eversti Andrii Demtšenko.

Mielenosoitusten takana on ryhmä maanviljelijöitä, jotka ovat osoittaneet mieltään sulkemalla Ukrainan vastaisia rajanylityspaikkoja jo vuodesta 2023 lähtien.

Kyiv Independentin mukaan maanviljelijät vastustavat ukrainalaisten maataloustuotteiden ja työvoiman helpotettua pääsyä EU-alueelle. EU:n ja Ukrainan välisiä rajamuodollisuuksia höllennettin Venäjän hyökkäyksen jälkeen vuonna 2022.

Lisäksi maanviljelijöitä hiertävät viljan alhaiset hinnat, lannoitteiden korkeat hinnat sekä EU:n ja Etelä-Amerikan maita edustavan Mercosurin välinen vapaakauppasopimus.

– Kaksi vuotta sitten aloitimme mielensoittamisen täällä Medykassa ukrainalaisen viljan maahantuontia vastaan. Tänään olemme samassa paikassa, sillä viljan hinta on samalla tasolla kuin se oli 25 vuotta sitten, kiroaa maanviljelijöitä edustava Roman Kondrów TPR:lle.

Ukrainan rajalla järjestetyt mielenosoitukset ovat aiemminkin hiertäneet Ukrainan ja Puolan välejä. Esimerkiksi joulukuussa 2023 rajalla oli jumissa mielenosoitusten johdossa pahimmillaan jopa 4000 rekkaa.

Tuolloin Ukrainan asevoimille drooneja toimittavan Kolo-säätiön edustaja Oleksandr Zadorozhnyi tuskaili, että sotilaallisen avun kuljetus Ukrainaan häiriintyy mielenosoitusten vuoksi.