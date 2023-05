Miehittäjä vetää joukkoja rintamalta omalle rajalle – ”Ukrainan iskut toimivat”

Kokoomuksen kansanedustaja, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri kommentoi Twitterissä Venäjän Belgorodin alueen taisteluita.

– Ukrainan iskut Venäjälle näyttävät toimivan. Venäjä joutunut irrottamaan joukkoja rintamalta Venäjän rajan suojaamiseen, puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö Toveri sanoo viitaten some- ja mediatietoihin.

Ukrainan puolella sotivat venäläiset taistelijat kertoivat maanantaina iltapäivällä vallanneensa alueita Venäjän Belgorodissa. Vapaan Venäjän legioona (Legion Svoboda Rossii) ilmoitti Telegramissa toimivansa yhdessä Venäjän vapaaehtoisjoukot (RDK) -ryhmän kanssa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Belgorodiin iskeneillä joukoilla on käytössään Ukrainan asevoimista tuttuja sotilasajoneuvoja ja raskaita aseita. Aluetta puolustavien venäläisten on nähty käyttävän helikoptereita ja panssariajoneuvoja. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Venäjän joukkojen ja vastarintataistelijoiden yhteenotoista liikkuu ristiriitaisia tietoja. Venäjän puolustusministeriö väittää eliminoineensa alueelle hyökänneen joukon. Vapaan Venäjän legioonan ja Venäjän vapaaehtoisjoukot -ryhmän kerrotaan kuitenkin jatkavan edelleen operaatiotaan.

Sosiaalisessa mediassa liikkuvien tietojen mukaan venäläiset vastarintataistelijat ovat laajentaneet jalansijaansa.

Moskovan mukaan hyökkäyksessä on kyse ukrainalaisten sabotöörien tunkeutumisyrityksestä. Ukraina on kiistänyt asevoimiensa osallisuuden iskuissa. Ukrainalaisten mukaan kyse on venäläisten kapinallisten toiminnasta.

Asiantuntijoiden mukaan Ukrainan sotilastiedustelu tukee hyvin todennäköisesti hanketta.