Moskova väittää Belgorodin tilanteen olevan hallinnassa – ”kapinallisten” mukaan hyökkäys jatkuu

Venäjän puolustusministeriö väittää eliminoineensa Venäjän Belgorodin alueelle hyökänneen joukon ja tappaneensa yli 70 taistelijaa, kertoo Wall Street Journal.

Venäjän puolustusministeriön mukaan hyökkääjät työnnettiin takaisin Ukrainan alueelle ja tuhottiin siellä.

Ukrainan puolella sotivat venäläiset taistelijat kertoivat maanantaina iltapäivällä vallanneensa Venäjän Belgorodin alueella sijaitsevan Kozinkan kylän ja edenneensä Graivoronin kaupunkiin. Vapaan Venäjän legioona (Legion Svoboda Rossii) ilmoitti Telegramissa toimivansa yhdessä Venäjän vapaaehtoisjoukot (RDK) -ryhmän kanssa.

Financial Times kertoo haastatelleensa RDK-ryhmän johtajaa Denis Nikitina, jonka mukaan operaatio Belgorodissa ”jatkuu edelleen”.

Sosiaalisessa mediassa liikkuvien tietojen mukaan venäläiset vastarintataistelijat ovat laajentaneet jalansijaansa.

Vahvistettuja tietoja Belgorodin alueen tilanteesta ei ole toistaiseksi saatu riippumattomista lähteistä.

Moskovan mukaan hyökkäyksessä on kyse ukrainalaisten sabotöörien tunkeutumisyrityksestä. Ukraina on kiistänyt asevoimiensa osallisuuden iskuissa. Ukrainalaisten mukaan kyse on venäläisten kapinallisten toiminnasta.

