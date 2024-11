Metsäasiantuntijat avautuvat kohtuuttomasta työkuormasta

Viimeaikainen metsäkeskustelu on heijastunut kaikkien metsäalalla työskentelevien hyvinvointiin ja työssäjaksamiseen, kertoo metsäalan asiantuntijoiden yhdistys Meto tiedotteessa.

– Tapahtuneet luontovahingot ovat entisestään lisänneet säädösten, sertifikaattien ja toimintaohjeiden aiheuttamaa painetta, sanoo Meton puheenjohtaja Stefan Borgman.

Hän sanoo, että metsäasiantuntijoita tarvitaan lisää. Henkilöstövähennyksiin ei hänen mukaansa ole enää varaa.

– Ruotsissa on 56 prosenttia enemmän metsäasiantuntijoita verrattuna Suomeen vastaavaa pinta-alaa kohden, ja Saksassa määrä on lähes yhdeksänkertainen. Vaikka metsäasiantuntijoilla on laaja-alainen osaaminen ja he tekevät työtään luontoa kunnioittaen, niin riskit virheisiin kasvavat koko toimintaketjussa, kun työkuorma on kohtuuton.

Meton järjestöpäällikkö Ilpo Puputin mukaan tärkeää on myös viranomaisyhteistyö ja luontotiedon laatu.

– Viranomaisten ylläpitämien luontotietojen tulisi olla metsäalan toimijoiden käytettävissä tarpeen mukaan, sekä olla laadultaan tarkkoja ja ajantasaisia, hän sanoo.

– Valvonta-viranomaisten tulisi työskennellä ennakoivasti ja neuvoa tarvittaessa etupainotteisesti, jolloin vältyttäisiin virheiden etsinnältä ja paikkaamiselta jälkikäteen.

Puputin mukaan ei tule synnyttää puukaupallisesti ”harmaita alueita”, joiden suojelulla ei ole säädöspohjaa, mutta niiltä ei uskalleta ostaa puuta.