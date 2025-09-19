Meridrooniin vaadittiin turvavyötä – asehankinnat törmäsivät byrokratiaan

Länsimaissa on herätty Ukrainan sodan myötä tarpeeseen laajentaa miehittämättömien ilma-alusten käyttöä nopealla aikataululla ja ottaa niiden käyttö mukaan pientenkin jalkaväkiyksiköiden toimintaan.

Puolan ja Romanian viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että droonien torjunnassa vaaditaan uusia ratkaisuja sekä tutkajärjestelmien että ilmatorjunnan osalta. Britanniassa tähän pyritään tiivistämällä yhteistyötä Ukrainan kanssa. Tavoitteena on tuottaa tuhansia drooneja Ukrainan tueksi, mutta samalla vahvistaa lennokkiteknologian kehitystä brittien asevoimissa.

Telegraph-lehden mukaan alan teknologian kehitys on törmännyt yllättäviin esteisiin muun muassa sääntelyssä ja byrokratiassa.

Britannian uusien hyökkäysdroonien sanotaan jumiutuneen ”lampaiden jahtaamiseen”. Tällä viitataan Drone Evolution -yhtiön kehittämään neliroottoriseen FPV-drooniin, jota on testattu Walesin kukkuloilla. Hanke on jumiutunut alkuvaiheisiin, eli testikäytössä olevat laitteet pelottelevat lähinnä paikallisia lampaita.

Yhtiön perustaja Toby Townrowin mukaan FPV-drooneja voitaisiin pian massatuottaa, mutta yritys odottaa edelleen selkeää viestiä hankinnoista. Noin 25 senttimetriä leveä laite pystyy tunnistamaan ja lähestymään haluttua kohdetta muutaman sekunnin kuluessa. Hankkeen kannalta haasteena on Britannian puolustusministeriön hidas, monimutkainen ja riskejä välttävä hankintaprosessi.

Sääntely asettaa uusille järjestelmille erikoisia esteitä. Telegraphin mukaan erästä meridrooneja kehittävää yritystä oli vaadittu asentamaan alukseen turvavyöt. Tämä siitä huolimatta, ettei kauko-ohjattavassa droonissa ollut miehistöä.

Maan tuoreessa puolustusselonteossa arvioidaan, että asevoimien varastoista 40 prosenttia tulee koostumaan uhrattavista järjestelmistä, kuten edullisista räjähdelennokeista. Tulevaisuuden sotaa ei siis käytäisi vain huipputeknisillä panssarivaunuilla ja lentokoneilla, vaan myös ”tarpeeksi hyvillä” aseilla, joita käytetään tuhansia tai kymmeniä tuhansia joka päivä.

RUSI-ajatuspajan tutkija Robert Tollastin mukaan Britanniassa ja jopa Yhdysvalloissa ollaan droonituotannossa vasta alkuvaiheessa.

– Vaikka emme haluaisi taistella samalla tavalla kuin Ukraina, niin tulemme tarvitsemaan paljon enemmän drooneja ja laajempaa tuotantoa, Tollast toteaa.