Rintamalle värvätään nyt naisvankeja – jos selviät vuoden, pääset vapaaksi

Venäjän puolustusministeriö on aloittanut naisvankien rekrytoinnin rintamalle, jossa he osallistuisivat hyökkäyksiin muun muassa tarkka-ampujina, kertoo riippumaton tutkivan journalismin sivusto IStories.

– Naisille tiettävästi tarjotaan yhden vuoden sopimus kahden kuukauden harjoitusjaksolla, ja jos selviää 12 kuukaudesta saa armahduksen, kommentoi uutista BBC:n toimittaja Francis Scarr.

IStoriesin mukaan vankeja on houkuteltu Leningradin alueella sijaitsevasta naisten rangaistussiirtolasta, jossa puolustusministeriön virkamiehet alkoivat vierailla viime syksynä.

Noin 20-50 naista on tarttunut ehdotukseen, mutta vankilasta ei toistaiseksi ole haettu ketään. Yksi tarkka-ampujaksi lupautunut nainen on ehtinyt myös jo muuttaa mielensä, kun kolmen kuukauden jälkeen mitään ei ollut tapahtunut ja nyt hänellä on istuttavaa jäljellä alle vuosi.

Venäläislähde kertoo yrittäneensä puhelinkeskustelussa saada tuomiota suorittavaa tuttavaansa luopumaan ajatuksesta, mutta naisia houkuttaa kotiinpääsy.

– Sanoin, ymmärrätkö että joudut tulitukseen? Sinusta tulee vain tykinruokaa, lähde kertoo sanoneensa ja todenneensa, että miehetkään eivät selviä sieltä hengissä.

Venäjä on jo pitkään rekrytoinut sotilaita Ukrainaan vankiloista ja rangaistussiirtoloista, mutta IStoriesin mukaan tämä heidän tiedossaan oleva ensimmäinen kerta, jossa värvätään naisvankeja.

The Russian Defence Ministry has begun recruiting female convicts as assault troops and snipers, Russian website iStories says

The women are reportedly being offered one-year contracts with two months of training, followed by a pardon if they make it through the 12 months https://t.co/8GYOAcevR7

— Francis Scarr (@francis_scarr) February 20, 2024