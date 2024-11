IS: Pekka Haavisto nousemassa YK:n erityistehtävään

Helsingin pormestarikisasta yllättäen vetäytynyt Pekka Haavisto (vihr.) on nousemassa YK:n UNSCO:n erikoiskoordinaattoriksi, kertovat Ilta-Sanomat ja Yle. Nimitystä ei ole vielä varmistettu, mutta Ylen mukaan asiaa tuntevat tahot pitävät sitä todennäköisenä.

UNSCO on perustettu Lähi-idän rauhanprosessia varten, ja se sai alkunsa Oslon sopimuksesta vuonna 1994. Sopimuksella pyrittiin viitoittamaan tietä rauhaan Israelissa ja Palestiinassa. Kirjainyhdistelmä on tulee sanoista Office of the United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process.

Tällä hetkellä erikoiskoordinaattorina toimii norjalainen Tor Wennesland.

Haavisto on kansainvälisesti tunnettu suomalainen ulkopolitiikan osaaja, ja hänen osakkeitaan tehtävän saamisessa ei heikennä aiempi tehtävä ulkoministerinä. Myös Tasavallan presidentti Alexander Stubb on tukenut Haavistoa kansainvälisiin tehtäviin.

Haavisto on toiminut EU:n erityisedustajana Sudanissa ja Darfurissa sekä vuonna 2007 YK:n erityisedustajana Darfurin rauhanprosessissa. Vuonna 2021 Haavisto kävi EU:n korkean edustajan Josep Borrellin valtuuttamana Etiopiassa, jossa Eritrea ja Etiopia taistelivat Tigrayn alueesta.

Mikäli Haavisto valitaan tehtävään, hän joutuu jättämään tehtävänsä kansanedustajana. Tuolloin hänen tilalleen eduskuntaan nousisi Mari Holopainen.

Productive meeting w/ French FM @jnbarrot. We discussed the urgent situation in MidEast, particularly in #Gaza & #Lebanon, & emphasized the need for immediate de-escalation to prevent further suffering. France & @UN remain committed to working for peace & stability in the region. pic.twitter.com/ioLFflUsFp

— Tor Wennesland (@TWennesland) November 7, 2024