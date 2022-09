McDonald’s palaa Ukrainan Kiovaan

Pikaruokaketju McDonald’s alkaa toimittaa huomisesta tiistaista lähtien ruokatilauksia kolmesta Ukrainan pääkaupungista Kiovasta sijaitsevasta ravintolasta. Asiasta kertoo ukrainalainen Kyiv Independent.

Ravintolat ovat olleet viime kuukaudet suljettuina ja niiden ruokatoimitukset on keskeytetty Venäjän aloittaman hyökkäyssodan takia.

Yhtiön ilmoituksen mukaan seitsemän muuta Kiovassa sijaitsevaa ketjun ravintolaa aloittaa tilausten toimittamisen viikon kuluessa. Lokakuusta lähtien ravintoloiden liiketilat avataan myös asiakkaille.

⚡️McDonald's to resume delivery from restaurants in Kyiv.

The company said three of its restaurants in Kyiv will resume delivery on Sept. 20, and seven more will follow in about a week. In October, the restaurants will resume dining in.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 19, 2022