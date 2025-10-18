Matti Vanhanen Ylelle: Venäjän painostus vaikutti Yhdysvaltojen Tomahawk-päätökseen

Venäjän painostuksella lienee ollut vaikutusta Yhdysvaltojen päätökseen olla luovuttamatta Tomahawk-risteilyohjuksia Ukrainalle, arvioi entinen pääministeri, valtioneuvos Matti Vanhanen (kesk.) Ylen Ykkösaamussa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasi perjantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Valkoisessa talossa. Zelenskyi toivoi, että Trump sitoutuisi lähettämään Tomahawk-risteilyohjuksia Ukrainaan, mutta Trump torjui ajatuksen vedoten eskalaatioriskiin.

Vanhanen arveleekin, että Tomahawk-puheiden tarkoitus on ollut painostaa Venäjää. Vaikka nyt Tomahawkeja ei tullutkaan, uskoo ex-pääministeri, että aiheeseen saatetaan vielä palata.

– Kyllä minusta painostusvoimana ne jätettiin pöydälle. Saattaa olla, että lopullista kertomusta vielä tästä sodasta ei nähdä, ja tähän teemaan vielä palataan, Vanhanen arvioi Ylelle.

Keskustakonkarin mukaan Vladimir Putinin uhkailu näyttävät kuitenkin vaikuttaneet Yhdysvaltojen pidättyväiseen linjaan.

– Väkisinkin näyttää siltä, että myös USA:n kantaan on vaikuttanut Venäjän puolelta tapahtunut tietynlainen painostaminen, Vanhanen harmittelee.

– Ikään kuin uhataan sillä, että jos vaarallisempia aseita käytetään, niin sitten Venäjä tekee jotain.

Tilanne on Vanhasesta kuitenkin vino. Venäjä on kolmen vuoden ajan iskenyt jatkuvasti Ukrainaan erilaisilla ohjuksilla, mutta samaan aikaan Ukraina ei saisi itse käyttää vastaavia asejärjestelmiä. Venäjä näyttääkin Vanhasesta kuvittelevan, että sillä on yksinoikeus tällaisiin iskuihin.

Vanhanen muistuttaa myös, että Venäjä on sodan alusta lähtien laukonut länsimaille rivien välissä uhkauksia siitä, että Ukrainan tehokkaampi aseistaminen voi johtaa ydinsotaan.

– Ja länsi on uskonut sitä, Vanhanen toteaa.

Tällä hetkellä Trump vaikuttaa Vanhasesta haluavan Ukrainaan ”kertaratkaisua”. Tällaisessa vaarana kuitenkin on, että Venäjä pyrkisi lypsämään lisää vaatimuksia aina Ukrainan aseistariisunnasta länsi-integraation rajoittamiseen.

Ex-pääministeri on kuitenkin tyytyväinen Euroopan maiden kannasta, jonka mukaan Ukrainan on itse ratkaistava, millaisiin rauhanehtoihin se on valmis.

Kaikesta huolimatta Ukrainan tilanne ei ole lohduton. Vanhanen muistuttaa, että talven lähestyessä ratkaisevaa muutosta rintamalinjalla tuskin nähdään. Ukraina pystyy myös asteittain iskemään yhä paremmin Venäjän sisälle.

– Ei tämä ole missään nimessä 10-0 Venäjälle. Ukraina on kyennyt puolustautumaan hyvin tehokkaasti ja aiheuttamaan myös valtavia menetyksiä Venäjälle, Vanhanen linjaa.

Poimintoja videosisällöistämme

– Tässä mielessä ei kannata nostaa lännessä käsiä pystyyn.

Vanhasesta Trumpin tavoite sodan päättämisestä on hyvä. Samalla pitää kuitenkin kantaa huolta, että millä ehdoilla sota päättyy, ja siinä olisi taas kuunneltava Ukrainaa.

– Sen tähden Ukrainalle pitäisi antaa sananvuoro, Vanhanen päättää.