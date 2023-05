Matti Vanhanen Sanna Ukkola Showssa: Sanna Marinin puhdasoppisuus on mustavalkoista

Entinen pääministeri Matti Vanhanen (kesk.) arvostelee Verkkouutisten Sanna Ukkolan ohjelmassa Sanna Marinin (sd.) viime viikolla New Yorkissa pitämää puhetta.

New Yorkin yliopiston valmistujaisseremoniassa pitämässään puheessaan Marin sanoi, että maailmassa on menossa kova arvojen taistelu, jossa kaikkien on valittava puolensa. Marin korosti, että ”mitään keskitietä” ei ole olemassa.

Vanhanen sanoo suoraan olevansa eri mieltä Marinin kanssa, jonka puhetta hän luonnehti ”puhdasoppiseksi”.

– On myös paljon olemassa arvokysymyksiä, joissa on sävyeroja ja niille sävyeroille pitää sijansa antaa.

– Tällainen ehdottomuus, mustavalkoisuus – en politiikassa pidä siitä ollenkaan, Vanhanen totesi.

Hän myöntää, että poliittinen kulttuuri ja käyttäytyminen on mennyt ehdottomampaan suuntaan, missä puheet muuttuvat julistuksenomaisiksi ja vaihtoehtojen pitää olla hyvin ehdottomia.

– Lopputulos on se, että yksittäiset pienet kysymykset kuten maahanmuuttoon liittyvät yksityiskohdat saattavat olla ratkaisevia siitä, että saako kansa hallituksen jonka se tarvitsee, Vanhanen sanoi viitaten meneillään oleviin hallitusneuvotteluihin.