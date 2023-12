Matkustajakone evakuoitu Tukholman lentoasemalla

Ryanairin omistaman Buzz-lentoyhtiön Boeing 737 MAX -kone on jouduttu evakuoimaan Tukholma-Arlandan lentoasemalla, uutisoi Aviation24. Video tilanteesta löytyy jutun alta.

Silminnäkijöiden mukaan Krakovaan matkalla olleen koneen matkustamoon ilmestyi pian portilta lähdön jälkeen savua. Matkustamossa kuvatuissa videoissa näkyy, kuinka matkustajat seisovat lentokoneen käytävällä ja ilmassa on utuista vaaleaa savua.

Lentokoneessa oli noin 189 matkustajaa ja miehistön jäsentä, jotka evakuoitiin hätäliukumäkiä käyttäen. Silminnäkijöiden mukaan tilanne oli ”dramaattinen”.

Palokunta ja poliisi saapuivat paikalle ripeästi ohjaamaan evakuointia. Pelastustyöntekijät havaitsivat lämpökuvauksen avulla kohonneita lämpötiloja lentokoneen sisällä, ja lukuisat palomiehet myös savusukelsivat lentokoneeseen.

Viranomaiset kertovat tutkivansa savun alkuperää.

Ryanair/Buzz 737 MAX evacuated at Stockholm-Arlanda Airport after smoke filled the cabin while starting the engines. No injuries reported. pic.twitter.com/k1pQs6mz4x

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 10, 2023