Matias Marttinen HS:lle: Hallitus löysi sovun säästötavoitteesta

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttisen mukaan hallitus on päässyt sopuun uusien säästöjen suuruusluokasta.

Hän sanoo Helsingin Sanomille, ettei halua ottaa vielä kantaa tarkkoihin lukuihin. Puoluejohtajien kesken on sovittu, että menokehyksiä ja hallitusohjelman tavoitteita noudatetaan.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus aikoo tehdä tarvittavat toimet, jotta Suomi ei joudu EU:n alijäämämenettelyyn. Valtiovarainministeriön mukaan tämä edellyttäisi noin kolmen miljardin euron säästöjä vuonna 2025.

– Sitä katsotaan vielä, mikä se aivan tarkka luku on. Valmistelussa on paljon yksityiskohtia, jotka liikkuvat. Mutta niistä periaatteista, jotka työtä raamittavat, on hallituspuolueilla täysi yhteisymmärrys, Matias Marttinen toteaa.

Marttisen vetämä työryhmä etsii säästökohteita virkamiesten laatiman listan pohjalta. Kansanedustaja kuvailee tehtävää vaikeaksi, koska säästöjen tarve on suuri.

Työ valmistuu huhtikuun kehysriiheen mennessä.