Massiivisia tappioita – kuinka kauan Venäjän sotakone kestää?

Venäjän asevoimien kevät- ja kesähyökkäykset eivät ole tähän mennessä saavuttaneet Kremlin asettamia tavoitteita.

Hyökkäyksiä kiihdytettiin eri puolilla rintamaa alkuvuodesta, jolloin Ukrainan alivahvuiset yksiköt kärsivät akuutista ammuspulasta.

Tilanne helpottui Yhdysvaltain kongressin päätettyä mittavasta apupaketista sekä Ukrainan parlamentin hyväksyttyä uuden mobilisaatiolainsäädännön. Puolustajalle on virrannut tämän jälkeen kymmeniä tuhansia uusia sotilaita.

Harkovan alueen pohjoisosissa toukokuussa aloitettu hyökkäys yllätti hetkellisesti puolustajat, mutta hyytyi nopeasti Ukrainan siirrettyä alueelle vahvistuksia. Kreml ilmeisesti käynnisti operaation kuukauden etuajassa Yhdysvaltain lisääntyneen aseavun vuoksi. Alueelle oli tässä vaiheessa saatu koottua vain noin puolet suunnitelluista joukoista.

Venäläisjoukot ovat samalla edenneet hitaaseen tahtiin Donetskin alueella kärsien valtavia tappioita.

Britannian asevoimien panssarirykmentin entinen komentaja, eversti evp. Hamish de Bretton-Gordon kuvailee Venäjän tappioita käsittämättömän suuriksi. Kokonaistappiot viimeisten 60 vuorokauden aikana ovat olleet arviolta 70 000 sotilasta.

– Venäjän väestön huomioiden tämä on kestämättömällä tasolla useista eri syistä. Heidän on pakko passittaa uusia sotilaita etulinjaan ja koota lisää joukkoja maan itäosista, evp-upseeri sanoo Times Radion haastattelussa.

Sotilastiedustelun asiantuntija, eversti Philip Ingram on samoilla linjoilla, mutta huomauttaa Ukrainan asevoimien olevan edelleen kovan paineen alla eri puolilla pitkää rintamalinjaa. On epäselvää, kuinka pitkään Venäjä pystyy ylläpitämään hyökkäystoimintaansa.

– Suuretkaan asevoimat eivät kestä tällaisia tappioita. He menettävät vähä vähältä kokeneita sotilaitaan ja kalustoa. Venäläisten voi sanoa olevan paineen alla, vaikka he edelleen etenevät operatiivisella ja strategisella tasolla. He kärsivät tappioita, raskaita tappioita, Ingram toteaa.

Hänen mukaansa sotatilanteen arvioinnissa on huomioitava, ettei Venäjällä välitetä tappioista samaan tapaan kuin länsimaissa.

– Vladimir Putin tietää, että Venäjällä on läpi historian suhtauduttu eri tavalla ihmishenkien uhraamiseen. He laittavat huoletta väkeä lihamyllyyn, tiedusteluasiantuntija toteaa.