Massiivinen linnoitustyö: Näin Ukraina varautuu keväthyökkäykseen

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi antoi talvella määräyksen valtavasta rakennushankkeesta, jolla valmistellaan uusia puolustusvyöhykkeitä Venäjän läpimurtojen estämiseksi.

Pitkälle rintamalinjalle on kaivettu lisää juoksuhautoja ja pystytetty uusia betonibunkkereita. Panssariajoneuvojen etenemistä avomaastossa pyritään hidastamaan betonisilla rakennelmilla eli ”lohikäärmeenhampailla”.

Asiantuntijat ovat huomauttaneet kiinteiden puolustusasemien olevan merkki siitä, että konflikti on muuttunut yhä selvemmin asemasodaksi.

Rintaman eteläosissa sijaitsevalle Zaporizzjan alueelle on pystytetty teräksellä vahvistettuja suoja-asemia, joissa on majoitustilat kuudelle sotilaalle. Forces News -sivuston mukaan linnoitettujen asemien laajuutta on lisätty paikoin yli 60 prosentilla vain muutaman kuukauden aikana.

Vahvemmat puolustusasemat voidaan miehittää pienemmillä joukoilla, minkä toivotaan mahdollistavan rotaatioiden lisäämistä eli uupuneiden joukkojen vetämistä takalinjaan lepoa varten.

Ukrainan hallituksen ja asevoimien lähteet sanovat Wall Street Journal -lehdelle, että Venäjän uuden suurhyökkäyksen odotetaan alkavan ehkä jo loppukevään aikana. Venäläisjoukot ovat jatkaneet pienempiä hyökkäyksiä eri puolilla rintamaa koko kevään ajan.

Niiden tarkoituksena on etsiä heikkoja kohtia puolustuslinjasta ja sitoa Ukrainan yksiköitä paikalleen. Kremlissä luotetaan siihen, että sen asevoimilla on tällä hetkellä etulyöntiasema Ukrainan ammuspulan ja miesvoimaan liittyvien ongelmien vuoksi.