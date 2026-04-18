USA haalii uusia torjuntadrooneja

Yhdysvaltain armeija on hankkinut tuhansia edullisia torjuntadrooneja Iranin sodan alkamisen jälkeen, kertoo Business Insider.
Tavoitteena on kasvattaa matalakustanteisten ilmatorjuntajärjestelmien määrää. Nykyiset torjuntadroonit maksavat tällä hetkellä noin 15 000 euroa kappaleelta. Hintaa pyritään laskemaan alle 10 000 euroon.
Vastaavasti Iranin Shahed-droonit maksavat noin 30 000-50 000 euroa kappaleelta.
Yhdysvaltojen operaatio Epic Furyn alkamisen jälkeen armeija hankki noin kahdeksassa päivässä peräti 13 000 torjuntadroonia Merops-järjestelmään, kertoo Yhdysvaltain maavoimaministeri Daniel Driscoll.
Driscollin mukaan edulliset torjuntadroonit kääntävät kustannussuhteen Yhdysvaltojen eduksi, kun halvempi järjestelmä tuhoaa Iranin kalliimpia drooneja.
Edulliset torjuntadroonit tarjoavat vaihtoehdon perinteisille ilmatorjuntajärjestelmille, kuten ohjuksille. Perinteisten ilmatorjuntajärjestelmien käyttö voi maksaa jopa miljoona dollaria yhtä torjuntaa kohden.
Droonien merkitys nykyaikaisessa sodankäynnissä on keskeinen ja se pakottaa armeijat kehittämään jatkuvasti kustannustehokkaampia puolustusratkaisuja.
Merops on Yhdysvaltalaisen Project Eaglen kehittämä torjuntajärjestelmä.
Kyseistä järjestelmää on käytetty jo Ukrainassa. Siellä sen avulla on onnistuttu torjumaan yli tuhat Shahed-tyyppistä droonia.
Järjestelmän ovat ottaneet käyttöön myös esimerkiksi Puola ja Romania.
Merops-järjestelmä käyttää Surveyor-nimistä pientä droonia kohteiden tuhoamiseen. Nämä droonit hyödyntävät tekoälyä ja ne voivat toimia alueilla, joilla esiintyy voimakasta elektronista häirintää.