Maarobotti yllätti Moskovan joukot etulinjassa

Taistelut Ukrainan rintamalla ovat jatkuneet monin paikoin kiivaina huolimatta siitä, että Venäjän kovia tappioita aiheuttaneen kesähyökkäyksen arvioidaan epäonnistuneen.
Kreml on ohjannut uusia joukkoja Donetskin alueella sijaitsevan Pokrovskin kaupungin koillispuolelle, jossa rintamalinjaan muodostui elokuussa kiilamainen läpimurtokohta. Se tukittiin Ukrainan vahvistusten saavuttua paikalle.
Molemmat osapuolet ovat käyttäneet taisteluiden tukena yhä useampia kauko-ohjattavia robotteja eli niin sanottuja maadrooneja. Ne tukevat huoltokuljetuksia, haavoittuneiden evakuointeja ja tekevät myös suoria hyökkäyksiä.
Ukrainassa esiteltiin jo viime vuonna D-21-11-robotti, joka voidaan varustaa konekiväärillä. Sen akku kestää kesäolosuhteissa 20 kilometrin matkan ilman lataamista. Kokeissa ajoneuvo kulki maastossa lähes koko päivän ajan.
Ukrainan 93. prikaati on julkaissut tuoreen videon uuden teknologian käytöstä taistelukentällä. Tiedustelulennokin kuvaamalla videolla näkyy, kuinka konekiväärillä varustettu robotti etenee etulinjassa ja tulittaa venäläisjoukkojen asemia surmaten ainakin yhden sotilaan.
🇺🇦 Modern warfare. A ground robotic platform armed with a machine gun from the 93rd Brigade engages Russian infantry in combat. pic.twitter.com/oqLAsYinhw
— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 14, 2025