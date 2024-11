Maailman kallein banaani maksoi melkein kuusi miljoonaa: Nyt se on syöty

Kryptosijoittaja Justin Sun osallistui huutokauppaan taideteoksesta, jossa on ilmastointiteipillä taustaan kiinnitetty banaani. Italialaisen Maurizio Cattelanin teos myytiin Sotheby’s-huutokaupassa New Yorkissa viime viikolla. Justin Sun oli yksi seitsemästä tarjouksen jättäneestä. Yllättäen hänen tarjouksensa, noin 6,2 miljoonaa dollaria eli 5,87 miljoonaa euroa, voitti.

Brittilehti The Guardianin mukaan Sun tunsi ensin huutokauppavoitostaan suurta epäuskoa. Pian tunnetta seurasi kuitenkin oivallus: tämä voi olla jotain suurta. Heti tämän jälkeen mies keksi, että voisi syödä banaanin.

– Itse asiassa varsin hyvää, Sun sanoi mussuttaessaan banaania tiedotustilaisuudessa median edessä.

– Paljon parempaa kuin muut banaanit.

Sun vertasi teipatun banaanin edustamaa konseptitaidetta digitaaliseen NFT-taiteeseen ja hajautettuun lohkoketjuteknologiaan.

– Niiden objektit ja ideat ovat olemassa immateriaalisena omaisuutena ja verkossa, fyysisiin olomuotoihin verrattuna.

Sun kertoi, että hänellä oli ollut kaikenlaisia ”tyhmiä kysymyksiä” banaaniin liittyen: hän oli esimerkiksi pohtinut, että kuinka pilalla se mahtaisi olla.

The Guardianin mukaan banaani oli kuitenkin ostettu Manhattanin Upper East Siden hedelmäkärrystä, jota pyörittää Sham Alam -niminen mies. Kun 74-vuotias Alam oli saanut tietää, että banaani menee miljoonien arvoiseen taideteokseen, hän oli The New York Timesin mukaan parahtanut, että ei ole koskaan nähnyt eikä tulisi näkemään sellaisia rahoja. Hän on Bangladeshista kotoisin oleva leski, joka tekee 12-tuntisia työpäiviä.

Kun Justin Sun oli kuullut asiasta, hän oli liikuttunut. The Guardianin mukaan hän oli luvannut ostaa Sham Alamita 100 000 banaania jakaakseen ne ympäri maailmaa ja juhlistaakseen näin elämän ja taiteen välistä yhteyttä.