Luvut paljastavat: Näin yhteisöveron lasku kasvattaisi Suomen taloutta

Yhteisöveroa kannattaisi laskea 15 prosenttiin, Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Sami Pakarinen sanoo viestipalvelu X:ssä.

Hän perustaa näkemyksensä laskelmiin, jotka havainnollistavat yhteisöveron laskun vaikutusta talouteen ja verotukseen. Laskelma on nähtävissä tämän artikkelin lopussa.

– Suora itserahoitusaste 37 prosenttia. Kun huomioidaan muun muassa investointien lisääntymisestä seuraava työllisyyden kasvu ja palkkatuloista kertyvät verot, on itserahoitusaste noin sata prosenttia, Pakarinen huomauttaa.

Samalla yhteisöveron laskulla talouskasvuun saataisiin yli neljän prosentin nousu.

– Tälle olisi nyt Suomessa tarvetta.

Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero. Nykyään sen määrä on 20 prosenttia yhteisön verotettavasta tulosta. Yhteisön verotettava tulo on veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotus.