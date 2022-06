Luodit vain senttien päästä – rajut kaupunkitaistelut videolla

Ukrainan asevoimien riveissä palveleva Yhdysvaltain merijalkaväen upseeri on jakanut sosiaalisessa mediassa videon Itä-Ukrainan kiivaista taisteluista.

Viime viikkoina yhteenottoja on käyty erityisesti Sjeverodonetskin kaupungissa, jota Venäjän joukot ovat yrittäneet vallata massiivisen tykistötuen avulla. Strategisesti tärkeän kaupungin kerrotaan raunioituneen pahoin pommituksessa.

Kaupunkitaisteluissa on ollut mukana kansainvälinen legioona, johon kuuluu vapaaehtoisia 55 eri valtiosta. Kypäräkameralla kuvatulla videolla Ukrainan sotilaat etenevät vaurioituneen tehdashallin läpi. Ympäriltä kuuluu käsiaseiden tulitusta.

Sotilaat tulittavat rakennuksen suojista Venäjän joukkojen asemia ja pysyvät itse liikkeessä. Eräässä portaikossa vastapuolen tulitus tulee läpi avonaisesta seinästä ja osuu vain senttien päähän alempaan kerrokseen juoksevasta taistelijasta.

– Traagista kyllä, kaikki eivät selvinneet noista portaista, amerikkalaissotilas tviittaa.

Hänen mukaansa kansainvälinen legioona ja muut Ukrainan asevoimien yksiköt ovat taistelleet viime päivinä kiivaasti Sjeverodonetskin takaisinvaltaamiseksi.

– Olemme menettäneet upeita sotureita, mutta olemme samalla aiheuttaneet merkittävää vahinkoa Venäjän joukoille ja tšetšeenien erikoisjoukoille. Mikään arvokas ei ole elämässä helppoa, sotilas toteaa.

My team @Int_Legion_UA and other UKR units fought an intense battle to take back #severodonetsk. We lost great warriors but we inflicted significant damage on RUS and Chechen spetsnaz. Nothing worth having is easy. #Сєверодоне́цьк #dombass #Донбас #СЛАВАУКРАЇНІ pic.twitter.com/nTFa9y4Sb6

— ISSAC (@Marine_Ukraine) June 17, 2022