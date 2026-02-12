Lukoilin jalostamo liekeissä – Ukraina iski taas

Venäläisen öljyjätti Lukoilin jalostamossa syttyi tulipalo Ukrainan drooni-iskun jälkeen. Asiasta kertovat Ukrainska Pravda ja riippumaton venäläismedia Meduza.

Jalostamo sijaitsee Uhtan kaupungissa Komin tasavallassa, joka sijaitsee Luoteis-Venäjällä. Sosiaalisessa mediassa on jaettu kuva- ja videomateriaalia, joissa jalostamolta nousevat savupatsaat näkyvät eri puolille kaupunkia. Kuvia ja videoita on nähtävissä muun muassa täällä.

Alustavien tietojen mukaan iskussa ei ollut uhreja. Komin tasavallan johtajan Rotislav Goldsteinin mukaan iskut aiheuttivat kuitenkin häiriöitä jalostamon toiminnalle, minkä vuoksi osa sen järjestelmistä jouduttiin poistamaan hetkellisesti käytöstä.

Drooneista on tullut keskeinen osa sodankäyntiä ja ukrainalaisten sotateknologiassa on tapahtunut hurjaa kehitystä viime vuosien aikana. Tästä hyvänä esimerkkinä on se, että maan asevoimien droonilennokit pystyvät iskemään kohteeseensa yli tuhannen kilometrin päästä.

Kehittyvän teknologian ansiosta Ukrainan armeija pystyy tekemään entistä voimakkaampaa tuhoa hyökkääjän eli Venäjän lentokentille, öljy- ja kaasuinfrastruktuurille sekä iskemään suoraan sen pysyviin varuskuntiin. Kerromme Ukrainan kehittyneestä sotateknologiasta tarkemmin tässä jutussa.