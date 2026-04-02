Ukrainan uusi ase lentää matalalla ilmatorjunnan ohi: öljykohteet vaarassa

Ukraina on tehnyt viime viikkojen aikana massiivisia lennokkihyökkäyksiä Venäjän öljyteollisuuden kohteita vastaan.

Suomenlahden öljysatamia vastaan lähetettiin Puolustusvoimien arvion mukaan 2 500 räjähdedroonia, joista kolme harhautui elektronisen häirinnän seurauksena Suomen puolelle. Muita iskuja on tehty muun muassa Mustanmeren alueella ja Kaakkois-Venäjällä.

Ukraina on lennokkien ohella kehittänyt uuden aseen, joka sopii analyytikko Chuch Pfarrerin mukaan erityisen hyvin öljynjalostamoiden ja muiden vastaavien kohteiden moukarointiin.

Kyseessä on R-360 Neptun -merimaaliohjus, joka on muutettu sopimaan myös maakohteita vastaan tehtäviin hyökkäyksiin. ”Laivantappajaksi” kutsutulla asejärjestelmällä upotettiin keväällä 2022 Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaiva, ohjusristeilijä Moskva.

Kyiv Postin asiantuntijana toimivan Pfarrerin mukaan R-360-ohjuksen kantama on yli 1100 kilometriä, ja sen ohjausjärjestelmään voidaan ladata ensisijaisen kohteen ohella vaihtoehtoisia kohteita. Neptun laskeutuu lennon loppuvaiheessa puiden latvojen tasolle ilmatorjunnan välttämiseksi ja hakeutuu maaliin aktiivisella maalinhakututkalla.

Ohjuksessa on noin 150 kilogramman taistelukärki. Asejärjestelmällä on tähän mennessä tuhottu muun muassa Venäjän tutkajärjestelmiä Krimin niemimaalla. Neptun pystyy hakeutumaan perille elektronisesta häirinnästä huolimatta inertianavigoinnin avulla.

Ukrainan lennokkihyökkäyksiä on usein tehostettu muilla asejärjestelmillä, kuten meridrooneilla ja eri ohjusjärjestelmillä. Tavoitteena on kuormittaa kohdealueen ilmatorjunta, jotta osa drooneista ja ohjuksista pääsee läpi.

Pietarin alue osoittautui keväällä yllättävän haavoittuvaksi, sillä suurin osa sotilaspiirin ilmatorjuntakalustosta oli siirretty lähemmäs Ukrainan rintamaa.