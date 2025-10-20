Loukkaantunut karhu liikkeellä, poliisi varoittaa vaarasta

Pohjanmaan poliisilaitos pyytää tuoreita havaintoja Alajärven Hoiskossa liikkuvasta loukkaantuneesta karhusta.
Poliisi sai myöhään lauantai-iltana tiedon, jonka mukaan Hoiskossa oli havaittu mahdollisesti loukkaantunut karhu. Eläintä on etsitty niin lauantaina, sunnuntaina kuin maanantainakin, mutta poliisi ei ole löytänyt eläintä. Avussa etsinnöissä ovat olleet paikalliset SRVA-toimijat.
Poliisi pyytää Hoiskon alueella asuvia tai liikkuvia henkilöitä ilmoittamaan kaikista tuoreista karhuhavainnoista välittömästi hätänumeroon 112, jotta poliisi ja SRVA voivat päästä paikalle varmistamaan havainnon.
Poliisi muistuttaa, että loukkaantunut eläin voi käyttäytyä arvaamattomasti, joten alueella liikkuvien on syytä noudattaa varovaisuutta. Varoitus koskee etenkin seuraavaa aluetta: Valtatie 16 Kyyjärventien – Tie numero 68 Vimpelintien – tie nro 7421 Pyhälahdentien välinen alue maastossa.
Poliisin mukaan alueella liikkuminen on vaarallista niin kauan kunnes poliisi on ampunut karhun tai varmistunut siitä, että se pystyy selviytymään luonnossa ja se on poistunut alueelta.