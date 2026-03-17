USA:n korkea tiedusteluvirkamies erosi vastalauseena Iranin sodalle

Yhdysvaltain kansallista terrorismin vastaista keskusta johtanut Joe Kent, joka on ollut myös tiedustelujohtaja Tulsi Gabbardin läheinen avustaja, on eronnut tehtävästään.

Axios kertoo, että Kent on ensimmäinen korkea virkamies presidentti Donald Trumpin hallinnossa, joka on eronnut Iranin sodan vuoksi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kentin poikkeuksellisen kova Trumpin arvostelu korostaa sitä epämukavuutta, jota America First eli Amerikka ensin -leirissä tunnetaan. Leirin näkemys on, että Yhdysvaltojen tulee keskittyä maansa omiin asioihin.

Kentin mukaan Trump käynnisti sodan Israelin painostuksesta, vaikka Iran ei muodostanut ”välitöntä uhkaa” Yhdysvalloille.

– En voi hyvällä omallatunnolla tukea käynnissä olevaa sotaa Irania vastaan. Iran ei muodostanut välitöntä uhkaa maallemme, ja on selvää, että aloitimme tämän sodan Israelin ja sen vaikutusvaltaisen amerikkalaisen lobbausverkoston painostuksesta, kirjoittaa Kent eroilmoituksessaan.

– Kesäkuuhun 2025 saakka ymmärsit, että Lähi-idän sodat olivat ansa, joka vei Amerikalta patrioottiemme arvokkaita ihmishenkiä ja kulutti maamme varallisuutta ja hyvinvointia, Kent jatkaa osoittaen sanansa Trumpille.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kentin mukaan disinformaatiokampanjalla harhautettiin Trump uskomaan, että jos hän iskee nyt, tie nopeaan voittoon olisi selvä.

– Tämä oli valhe ja sama taktiikka, jota israelilaiset käyttivät vetääkseen meidät tuhoisaan Irakin sotaan, joka maksoi maallemme tuhansien parhaiden miesten ja naisten hengen. Emme voi tehdä tätä virhettä uudelleen, Kent sanoo.

