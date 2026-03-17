Nato-mailta kylmä vastaus Hormuz-vaatimukseen – Britannialla suunnitelma

Useat maat ovat kieltäytyneet Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaatimuksesta osallistua sotilasoperaatioon Hormuzinsalmen avaamiseksi.

Trump vaati muun muassa Kiinaa sekä Nato-liittolaisia auttamaan Yhdysvaltoja salmen avaamisessa, sillä sen kautta kulkee noin viidennes maailman öljykuljetuksista. Trumpin mukaan operaatio tulee olemaan pieni ponnistus, sillä Iran on jo lyöty.

– Olemme jo tuhonneet 100 prosenttia Iranin sotilaallisesta kapasiteetista, mutta heille on helppoa lähettää drooni tai pari, pudottaa miina tai iskeä lyhyen matkan ohjuksella tämän vesiväylän varrelle, Trump sanoi Truth Socialissa sunnuntaina.

Lisäksi Trump kehysti salmen avauksen muiden maiden hankkeeksi.

– Maiden, jotka saavat öljyä Hormuzinsalmesta, pitää hoitaa tuo väylä ja me autamme siinä – paljon! Yhdysvallat tulee myös koordinoimaan noiden maiden kanssa siten, että kaikki menee nopeasti, sujuvasti ja hyvin, Trump ilmoitti somekanavallaan.

Kiinan ulkoministeriön edustaja vastasi Trumpille vaatimalla välitöntä tulitaukoa Iranin sotaan sekä neuvottelujen käynnistämistä.

Axioksen mukaan Trump haluaisi koalitioon Iso-Britannian, Ranskan, Saksan, Italian, Australian, Kanadan, Persianlahden maat ja Jordanian. Lisäksi Yhdysvallat on ollut yhteydessä Japaniin ja Etelä-Koreaan. Monet ovat tyrmänneet ehdotuksen.

Saksan puolustusministeri Boris Pistorius kommentoi, että ”tämä ei ole meidän sotamme”. EU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas totesi niin ikään, ettei sota ole Euroopan. Myös muun muassa Italia, Espanja ja Japani ovat ilmoittaneet kielteisen kantansa operaatioon.

Puolan ulkoministerin Radoslaw Sikorskin mukaan Puola ei lähetä joukkoja Iranin konfliktiin.

– On hieman huolestuttavaa, että presidentti Trump viittaa Natoon ”heinä” tai ”Eurooppana” ennemmin kuin ”meinä”, Sikorski totesi.

”Tämä on sotku”

Trump soitti sunnuntaina Britannian pääministeri Keir Starmerille ja Ranskan presidentti Emmanuel Macronille. Trumpin mukaan Macron oli ”8/10” halukkuudessaan auttaa. Puhelusta perillä oleva lähde kertoo Axiokselle, että vaikka Starmer oli myöntyvämpi, Macron ei halunnut sitoutua.

– Tällä hetkellä vastaus [Macronilta] on ei, lähde sanoo.

Britannian kerrotaan laatineen suunnitelman, miten monikansallinen operointijoukko voitaisiin rakentaa. Britannia on jakanut suunnitelmansa lähteiden mukaan Yhdysvaltojen ja useiden muiden maiden kanssa, ei kuitenkaan kaikkien niiden, joita Trump on pyytänyt mukaan. Minkäänlaista konsensusta siitä, miten koalitio toimisi, ei ole saavutettu.

– Tämä on sekasotku. Monet ovat hämmentyneitä, eurooppalainen diplomaatti kuvailee.

Haukut Britannialle

Maanantaina Starmer sanoi, että Britannia työskentelee kaikkien liittolaistensa, kuten myös eurooppalaisten kumppaniensa kanssa sen eteen, että salmi saataisiin yhdessä avattua.

Britannia ei kuitenkaan halua lähettää Hormuzinsalmelle sotalaivoja tai miinantorjunta-aluksia, mistä Trump kiukustui. Trump haukkui Starmerin ja sanoi odottaneensa Amerikan ”vanhimmalta liittolaiselta” enemmän.

Lisäksi Trump uhkasi vetää USA:n joukot pois maista, jotka kieltäytyvät laivastonsa lähettämisestä Persianlahdelle sekä ilmoitti voivansa lopettaa Ukrainan sotilaallisen tukemisen, The Times kertoo.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sanoi eilen, ettei Ruotsi osallistu Hormuzinsalmen avaamisoperaatioon. Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi Ylellä, että pitää Suomen osallistumista epätodennäköisenä.

Viron ulkoministeri Margus Tsahkna lausui ERR:n mukaan, että Viro on valmis keskustelemaan joukkojen lähettämisestä Hormuzinsalmeen.

Viron parlamentin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelson korosti, että Lähi-idän tapahtumat liittyvät myös Ukrainan sotaan, ja on tärkeää saada liittolaiset lähtemään Yhdysvaltojen avuksi.

Tsahkna sanoi odottavansa kuitenkin Yhdysvaltojen ensin selventävän, millaista apua ja tukea USA haluaa ja mikä sen tarkoitus olisi.

– Kun puhutaan sotilaallisesta avusta, suunnitelmien tulee olla hyvin selkeitä, hän totesi.