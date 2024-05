Liittojohtaja HS:lle: Lakot eivät enää toimi

Palvelualan työnantajien Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto katsoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että ammattiliittojen on uudistettava toimintaansa. Hänen mukaansa nyt on nähty, etteivät lakot enää toimi entiseen tapaansa. Aarto sanoo ay-liikkeen pelikirjan vanhentuneen.

Aarron mukaan aiemmin satamien sulkeminen ja viennin pysäyttäminen on ollut ammattiliitolle tehokas keino saada omat vaatimuksensa läpi.

Monella alalla työtaisteluiden välttäminen on ollut neuvottelujen keskeisin periaate pitkään ja työnantajat ovat perääntyneet usein vaatimuksistaan. Ammattiliitoilla on siis ollut mahdollisuus estää muutoksia, sillä työrauhan säilyttämistä on pidetty keskeisenä tavoitteena, Aarto kertoo.

Tänä keväänä työnantajat pysyivät kuitenkin hyvin yhtenäisinä eivätkä reagoineet lakkoihin myöntymällä liittojen vaatimuksiin, Aarto huomauttaa HS:lle

Ammattiliittojen on Aarron mukaan uudistuttava. Ay-liikkeen on hänen mukaansa ymmärrettävä paremmin yritysten tarpeita ja työehtojen muuttamista. Lakkouhka ei toimi kuten ennen.

– Liittojen on nyt herättävä muuttuneeseen tilanteeseen ja uudistettava toimintaansa, Aarto sanoo.