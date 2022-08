Liettuan lähettämä Bayraktar iski hyökkääjän tykistöä vastaan

Liettualaiset keräsivät vain reilussa kolmessa päivässä 5 miljoonaa euroa pääasiassa pieninä kertalahjoituksina Bayraktar-lennokin hankkimiseksi Ukrainalle.

Tämä vakuutti lennokin turkkilaisen valmistajan Baykarin, joka päätti lahjoittaa liettualaisille ilmaiseksi Bayraktarin, kuten Verkkouutiset kertoi tässä. Kansalaiskeräyksen tuomat rahat päätettiin käyttää ukrainalaispakolaisten hyväksi.

Liettualaiset antoi lennokille nimeksi liettuaksi kotkaa tarkoittavan ”Vanagas”, joka oli myös maan neuvostomiehityksen vastaista metsävelisotaa 1950-luvulla johtaneen Adolfas Ramanauskasin salanimi.

Keräyksen aloittaneen Laisvės TV:n (”Vapaustelevisio”) perustaja Andrius Tapinas iloitsi Twitterissä jakaen videon lennokin iskusta.

– Liettualaisen Bayraktar Vaganasin ensitappo!!! Ukrainan puolustusministeriö on vahvistanut.

Vanagasin kohteena oli Venäjän tykistön tykkiryhmä kuorma-autoineen.

Lithuania's crowdfunded Bayraktar TB2 'Vanagas' on its way to Lithuania, from where it will go to Ukraine. pic.twitter.com/3Hy47PJLL3

— Oryx (@oryxspioenkop) July 4, 2022