Turkki lahjoittaa Bayraktarin ilmaiseksi Liettualle

Liettualainen Laisvės TV-televisiokanava käynnisti sosiaalisessa mediassa nopeasti levinneen joukkorahoituskampanjan Bayraktar-lennokin hankkimiseksi Ukrainalle sen sijaan, että tarvitsisi vain seurata sivusta länsieurooppalaisten jahkailua sotilaallisen tuen kanssa.

Liettualaiset keräsivät vain kolmessa ja puolessa päivässä 5 miljoonaa euroa pääasiassa pieninä 5 ja 10 euron lahjoituksina. Bayraktar on osoittautunut tehokkaaksi ukrainalaisten sodassa venäläistä maahantunkeutujaa vastaan.

Nyt Liettuan puolustusministeri Arvydas Anušauskas kertoo, että turkkilaiset ovat päättäneet lahjoittaa lennokin Ukrainaan ilmaiseksi.

– Tämä on USKOMATONTA, mutta Turkki päätti lahjoittaa ILMAISEKSI Bayraktarin, jota varten liettualaiset keräsivät rahaa. Kerätyllä rahalla ostamme nyt ammuksia Bayraktarille ja loput rahasta menevät Ukrainan tukemiseen. Kiitos Turkki! Anušauskas tviittasi.

Itse asiassa lahjoituksesta päätti Bayraktar-lennokkeja valmistava Baykar-yhtiö.

– Liettuan kansa on kunnioitettavasti kerännyt varoja Bayraktar TB2-lennokin ostamiseksi Ukrainalle. Tästä kuultuaan Baykar on päättänyt lahjoittaa Bayraktar TB2-lennokin Liettualle ilmaiseksi ja pyytää suuntamaan kerätyt rahat Ukrainan humanitaariseen apuun, kirjoitti yhtiö tviitissään.

It is UNBELIEVABLE but 🇹🇷 just agreed to give the Bayraktar that 🇱🇹gathered money for, ❗️FOR FREE❗️. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of 🇺🇦. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇱🇹🇺🇦

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 2, 2022