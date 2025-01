Lidl poisti piirroshahmot pillimehusta – syynä ministeriön ohjeistus

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi joulukuussa ohjeistuksen, joka kehottaa välttämään epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia lapsille.

Kauppaketju Lidl on linjannut noudattavansa ohjeistusta. Epäterveelliseksi luokiteltujen elintarvikkeiden pakkauksista poistetaan lapsen mielenkiinnon herättäviä hahmoja. Lapsia houkuttelevat elementit poistetaan muun muassa oman merkin suklaista, makeisista, kekseistä, mehuista ja jäätelöistä vuoden 2025 loppuun mennessä. Tämä pätee myös mainonnassa siten, että siinä ei esimerkiksi nähdä kuvitusta, jossa perhe syö aamupalaksi suklaacroisantteja tai tarjouslehdessä ei ole karkkimainosta samalla sivulla lelujen kanssa.

– Esimerkiksi söpöillä eläinhahmoilla voidaan tuotteesta tehdä lapsia houkutteleva – tämä on yleisesti käytetty keino elintarvikealalla. Me emme halua houkutella lapsia epäterveellisten tuotteiden pariin, joten olemme poistaneet esimerkiksi päärynäpillimehusta hauskan hedelmähahmon ja kaakaopaketista suloisen apinan. Työstämme pakkauksia kaiken aikaa, ja uusia pakkauksia voi bongata myymälöistämme pitkin vuotta, kertoo Lidlin laadunvalvonnan osastopäällikkö Suvi Kuutti tiedotteessa.

Kymmenet arkiset tuotteet ovat jo saaneet uuden ulkoasun. Yksi tuote on esimerkiksi pillimehu, jonka lapsia kiinnostava piirroshahmo on korvattu oikean päärynän kuvalla.

Lidlin mukaan vastapainoksi voidaan terveellisistä tuotteista tehdä lapselle houkuttelevia. Lidlillä on ollut esimerkiksi myynnissä kiivejä, joiden pakkauksessa on piirroshahmoja sekä muumiperunoita. Paistopisteellä on ollut Jääkiekkoliiton yhteistyön myötä leijonan naaman muotoisia ruisleipiä.

Poikkeuksena lapsiin vetoavien pakkausten osalta Lidlin linjauksessa mainitaan jouluna, pääsiäisenä ja halloweenina myytävät makeiset.

– Ruokavalio on kokonaisuus eikä satunnainen herkuttelu ketään pahenna. Makeiset kuuluvat tiettyihin juhlapyhiin ja ovat osa kulttuuria. Esimerkiksi joulukalentereita, pääsiäismunia ja keppostelukarkkeja myydään jatkossakin lapsille tutuissa pakkauksissa, Kuutti kertoo.